Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/vladivostok-1996751832.html
Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали
Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 01.02.2025
Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали
Суд во Владивостоке арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T07:12:00+03:00
2025-02-01T07:12:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. В местных Telegram-каналах ранее распространилось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести. Следком Приморья сообщил, что мужчину задержали. Информированный источник уточнял РИА Новости, что подозреваемого задержали на улице во Владивостоке, он пытался скрыться. Мужчина заявил следователям, что избил свою бывшую девушку. "Тридцатого января 2025 года подозреваемый в подъезде дома 3 на улице Аллилуева во Владивостоке напал на девушку, применяя особую жестокость, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей).
https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html
https://ria.ru/20250131/arest-1996707764.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали

Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали на два месяца

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
В местных Telegram-каналах ранее распространилось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести. Следком Приморья сообщил, что мужчину задержали. Информированный источник уточнял РИА Новости, что подозреваемого задержали на улице во Владивостоке, он пытался скрыться. Мужчина заявил следователям, что избил свою бывшую девушку.
Задержание начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
Вчера, 15:55
"Тридцатого января 2025 года подозреваемый в подъезде дома 3 на улице Аллилуева во Владивостоке напал на девушку, применяя особую жестокость, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей).
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Нальчике арестовали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки
Вчера, 19:07
 
ПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала