Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали
Подозреваемого в изнасиловании женщины во Владивостоке арестовали на два месяца
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении и изнасиловании женщины в подъезде дома во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
В местных Telegram-каналах ранее распространилось видео, снятое на камеру наблюдения в подъезде. На нем мужчина выталкивает из лифта женщину и жестоко избивает ее в течение нескольких минут, в том числе бьет ногами по голове, затем затаскивает ее за угол, где, предположительно, насилует ее. Потерпевшую в подъезде нашел один из местных жителей, она была без сознания. Позже в краевом минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести. Следком Приморья сообщил, что мужчину задержали. Информированный источник уточнял РИА Новости, что подозреваемого задержали на улице во Владивостоке, он пытался скрыться. Мужчина заявил следователям, что избил свою бывшую девушку.
"Тридцатого января 2025 года подозреваемый в подъезде дома 3 на улице Аллилуева во Владивостоке напал на девушку, применяя особую жестокость, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей).