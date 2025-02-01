https://ria.ru/20250201/velikobritanija-1996842894.html

В Великобритании автомобиль въехал в здание, есть погибшие

В Великобритании автомобиль въехал в здание, есть погибшие - РИА Новости, 01.02.2025

В Великобритании автомобиль въехал в здание, есть погибшие

Четыре человека погибли после того, как машина врезалась в здание в городе Колчестер на востоке Великобритании, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T23:07:00+03:00

2025-02-01T23:07:00+03:00

2025-02-01T23:08:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли после того, как машина врезалась в здание в городе Колчестер на востоке Великобритании, сообщает газета Guardian. "Четыре человека погибли после того, как машина врезалась в здание в (графстве - ред.) Эссекс", - пишет издание. Отмечается, что инцидент произошел рано утром в субботу, все четверо погибли на месте, при этом не поясняется, идет ли речь о пассажирах автомобиля или находившихся в здании людях. Полиция начала расследование.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, авто, великобритания