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В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube - РИА Новости, 01.02.2025
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16:36 01.02.2025 (обновлено: 17:05 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/uzbekistan-1996806928.html
В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube
В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube - РИА Новости, 01.02.2025
В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube
Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями узбеков сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:36:00+03:00
2025-02-01T17:05:00+03:00
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россия
узбекистан
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снг
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ТАШКЕНТ, 1 фев — РИА Новости. Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями узбеков сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале."В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами", — отметил дипломат.Пресс-секретарь МИД Узбекистана уточнил, что ведомство связалось с российским коллегами по дипломатическим каналам сразу после обнаружения видео."Естественно, российская сторона тут же подчеркнула, что подобные оскорбительные заявления, независимо от того, кто их сделал, вызывают глубокое сожаление", — добавил Бурханов. Комментируя провокацию, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Киеву и Западу выгодно сеять межнациональную рознь в России.В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.
https://ria.ru/20250121/kazakhstan-1994891458.html
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в мире, россия, узбекистан, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, мария захарова, москва
В мире, Россия, Узбекистан, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Мария Захарова, Москва
В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube

МИД Узбекистана: ролик на YouTube сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент

© Sputnik / Рамиз Бахтияров | Перейти в медиабанкУзбекистан
Узбекистан - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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ТАШКЕНТ, 1 фев — РИА Новости. Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями узбеков сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале.
"В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами", — отметил дипломат.
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В субботу в ФСБ заявили, что установили личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию. Видео с его участием появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.

Пресс-секретарь МИД Узбекистана уточнил, что ведомство связалось с российским коллегами по дипломатическим каналам сразу после обнаружения видео.
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"Естественно, российская сторона тут же подчеркнула, что подобные оскорбительные заявления, независимо от того, кто их сделал, вызывают глубокое сожаление", — добавил Бурханов.
Комментируя провокацию, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Киеву и Западу выгодно сеять межнациональную рознь в России.
В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.
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В миреРоссияУзбекистанУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГМария ЗахароваМосква
 
 
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