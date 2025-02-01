В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube
МИД Узбекистана: ролик на YouTube сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 фев — РИА Новости. Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями узбеков сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале.
"В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами", — отметил дипломат.
В субботу в ФСБ заявили, что установили личность гражданина Украины, оскорблявшего от имени россиянина узбекскую нацию. Видео с его участием появилось на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.
Пресс-секретарь МИД Узбекистана уточнил, что ведомство связалось с российским коллегами по дипломатическим каналам сразу после обнаружения видео.
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"Естественно, российская сторона тут же подчеркнула, что подобные оскорбительные заявления, независимо от того, кто их сделал, вызывают глубокое сожаление", — добавил Бурханов.
Комментируя провокацию, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Киеву и Западу выгодно сеять межнациональную рознь в России.
В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.
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