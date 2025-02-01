https://ria.ru/20250201/uzbekistan-1996806928.html

В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube

В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube - РИА Новости, 01.02.2025

В Узбекистане ответили на оскорбительный ролик украинца на YouTube

Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями узбеков сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:36:00+03:00

2025-02-01T16:36:00+03:00

2025-02-01T17:05:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 1 фев — РИА Новости. Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями узбеков сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в Telegram-канале."В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами", — отметил дипломат.Пресс-секретарь МИД Узбекистана уточнил, что ведомство связалось с российским коллегами по дипломатическим каналам сразу после обнаружения видео."Естественно, российская сторона тут же подчеркнула, что подобные оскорбительные заявления, независимо от того, кто их сделал, вызывают глубокое сожаление", — добавил Бурханов. Комментируя провокацию, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Киеву и Западу выгодно сеять межнациональную рознь в России.В ФСБ подчеркнули, что украинские и литовские спецслужбы, а также их зарубежные кураторы создают провокационный контент с целью подорвать отношения России с партнерами по СНГ. Так они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

https://ria.ru/20250121/kazakhstan-1994891458.html

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