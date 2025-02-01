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На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света - РИА Новости, 01.02.2025
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16:23 01.02.2025 (обновлено: 16:49 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996804381.html
На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света
На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света - РИА Новости, 01.02.2025
На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света
Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее в субботу в ряде регионов Украины, отменены, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:23:00+03:00
2025-02-01T16:49:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
в мире
хмельницкий (город)
харьковская область
дмитрий песков
укрэнерго
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее в субботу в ряде регионов Украины, отменены, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Ранее в субботу эта же энергокомпания сообщала о введении аварийных отключений в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области."Аварийные отключения отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина
хмельницкий (город)
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украина, вооруженные силы украины, в мире, хмельницкий (город), харьковская область, дмитрий песков, укрэнерго
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Хмельницкий (город), Харьковская область, Дмитрий Песков, Укрэнерго
На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света

"Укрэнерго" сообщила об отмене ранее введенных аварийных отключений на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее в субботу в ряде регионов Украины, отменены, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Ранее в субботу эта же энергокомпания сообщала о введении аварийных отключений в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области.
«
"Аварийные отключения отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреХмельницкий (город)Харьковская областьДмитрий ПесковУкрэнерго
 
 
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