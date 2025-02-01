https://ria.ru/20250201/ukraina-1996804381.html

На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света

На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света - РИА Новости, 01.02.2025

На Украине сообщили об отмене аварийных отключений света

Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее в субботу в ряде регионов Украины, отменены, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T16:23:00+03:00

2025-02-01T16:23:00+03:00

2025-02-01T16:49:00+03:00

украина

вооруженные силы украины

в мире

хмельницкий (город)

харьковская область

дмитрий песков

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее в субботу в ряде регионов Украины, отменены, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Ранее в субботу эта же энергокомпания сообщала о введении аварийных отключений в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР и Запорожской области."Аварийные отключения отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщили о сериях взрывов в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях на фоне масштабной воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250131/gaz-1996713301.html

украина

хмельницкий (город)

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, в мире, хмельницкий (город), харьковская область, дмитрий песков, укрэнерго