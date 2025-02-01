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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 01.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 570 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:08:00+03:00
2025-02-01T12:08:00+03:00
2025-02-01T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 570 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действия группировки "Центр"