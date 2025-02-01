https://ria.ru/20250201/poltavskaya-1996755770.html
В Полтавской области поражен объект энергетической инфраструктуры
В Полтавской области поражен объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 01.02.2025
В Полтавской области поражен объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поражен в субботу утром в Миргородском районе Полтавской области, сообщили в Telegram-канале Полтавской областной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:46:00+03:00
2025-02-01T08:46:00+03:00
2025-02-01T08:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поражен в субботу утром в Миргородском районе Полтавской области, сообщили в Telegram-канале Полтавской областной администрации. Ранее в субботу утром украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Полтавской области на фоне масштабной воздушной тревоги. "Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", - говорится в сообщении администрации. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области поражен объект энергетической инфраструктуры
В Полтавской области утром был поражен объект энергетической инфраструктуры