В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества
Похороны двух убитых работников лесничества в Калужской области прошли в субботу
© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, прошли в субботу, сообщил РИА Новости замглавы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй.
Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Агеев, водитель автомобиля Богачев, а также лесник Виктор Чугунов, которого похоронили в пятницу.
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"Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Все прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия. Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах - одного и второго", - рассказал Беляй.
Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева – в поселке Бетлица.
По словам замглавы района, на похоронах было много людей – родные и близкие погибших, односельчане, коллеги, директора калужских лесничеств, представители районной администрации и министерства природных ресурсов Калужской области. Проститься с Агеевым, по словам собеседника агентства, приехали его бывшие одногруппники – со времен его обучения в академии лесного хозяйства.
Житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области 29 января убил троих сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
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