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В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества - РИА Новости, 01.02.2025
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20:02 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/pokhorony-1996827655.html
В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества
В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества - РИА Новости, 01.02.2025
В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества
Похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, прошли в субботу, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:02:00+03:00
2025-02-01T20:02:00+03:00
происшествия
калужская область
куйбышевский район
сергей беляев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, прошли в субботу, сообщил РИА Новости замглавы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй. Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Агеев, водитель автомобиля Богачев, а также лесник Виктор Чугунов, которого похоронили в пятницу. "Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Все прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия. Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах - одного и второго", - рассказал Беляй. Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева – в поселке Бетлица. По словам замглавы района, на похоронах было много людей – родные и близкие погибших, односельчане, коллеги, директора калужских лесничеств, представители районной администрации и министерства природных ресурсов Калужской области. Проститься с Агеевым, по словам собеседника агентства, приехали его бывшие одногруппники – со времен его обучения в академии лесного хозяйства. Житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области 29 января убил троих сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ. По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
https://ria.ru/20250130/lesnichiy-1996343116.html
https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html
калужская область
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происшествия, калужская область, куйбышевский район, сергей беляев
Происшествия, Калужская область, Куйбышевский район, Сергей Беляев
В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества

Похороны двух убитых работников лесничества в Калужской области прошли в субботу

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, прошли в субботу, сообщил РИА Новости замглавы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй.
Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Агеев, водитель автомобиля Богачев, а также лесник Виктор Чугунов, которого похоронили в пятницу.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области
30 января, 13:11
"Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Все прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия. Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах - одного и второго", - рассказал Беляй.
Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева – в поселке Бетлица.
По словам замглавы района, на похоронах было много людей – родные и близкие погибших, односельчане, коллеги, директора калужских лесничеств, представители районной администрации и министерства природных ресурсов Калужской области. Проститься с Агеевым, по словам собеседника агентства, приехали его бывшие одногруппники – со времен его обучения в академии лесного хозяйства.
Житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области 29 января убил троих сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ.
По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Застреливший трех лесничих в Калужской области сжег их тела
29 января, 13:44
 
ПроисшествияКалужская областьКуйбышевский районСергей Беляев
 
 
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