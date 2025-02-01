https://ria.ru/20250201/pokhorony-1996827655.html

В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества

В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества - РИА Новости, 01.02.2025

В Калужской области похоронили двоих убитых сотрудников лесничества

Похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, прошли в субботу, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 01.02.2025

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2025-02-01T20:02:00+03:00

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происшествия

калужская область

куйбышевский район

сергей беляев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Похороны двоих убитых в Калужской области работников лесничества, Алексея Агеева и Геннадия Богачева, прошли в субботу, сообщил РИА Новости замглавы Куйбышевского района Калужской области Сергей Беляй. Погибшие - заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Агеев, водитель автомобиля Богачев, а также лесник Виктор Чугунов, которого похоронили в пятницу. "Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Все прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия. Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах - одного и второго", - рассказал Беляй. Богачева похоронили в селе Закрутое, Агеева – в поселке Бетлица. По словам замглавы района, на похоронах было много людей – родные и близкие погибших, односельчане, коллеги, директора калужских лесничеств, представители районной администрации и министерства природных ресурсов Калужской области. Проститься с Агеевым, по словам собеседника агентства, приехали его бывшие одногруппники – со времен его обучения в академии лесного хозяйства. Житель деревни Усохи Куйбышевского района Калужской области 29 января убил троих сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих – мужчину и женщину – взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним из тел внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены. Лесничие направлялись в лес проверить сведения о незаконной вырубке. По данным СУСК, ранее судимый мужчина стрелял, предварительно, из пистолета ТТ. По факту убийства возбуждено четыре уголовных дела - по статьям "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия". Все материалы объединены в одно производство.

https://ria.ru/20250130/lesnichiy-1996343116.html

https://ria.ru/20250129/lesnichiy-1996101157.html

калужская область

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калужская область, куйбышевский район, сергей беляев