В Приднестровье поступит гуманитарный газ из Европы
Глава ПМР Красносельский: в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ
© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории газового узла
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории газового узла. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ.
"Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.