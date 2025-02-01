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В Приднестровье поступит гуманитарный газ из Европы - РИА Новости, 01.02.2025
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15:01 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/pmr-1996792038.html
В Приднестровье поступит гуманитарный газ из Европы
В Приднестровье поступит гуманитарный газ из Европы - РИА Новости, 01.02.2025
В Приднестровье поступит гуманитарный газ из Европы
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:01:00+03:00
2025-02-01T15:01:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ. "Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996681288.html
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, газпром, транзит газа через украину, европа, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Газпром, транзит газа через Украину, Европа, Россия
В Приднестровье поступит гуманитарный газ из Европы

Глава ПМР Красносельский: в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории газового узла
Рабочий на территории газового узла - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории газового узла. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в субботу, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ.
"Уважаемая (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялась. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при вашем участии. Благодарю Вас", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кишинев заявил, что помогает ПМР, чтобы не остаться без энергии из Румынии
Вчера, 17:06
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
МИД России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России
30 января, 14:47
 
В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияГазпромтранзит газа через УкраинуЕвропаРоссия
 
 
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