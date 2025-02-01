https://ria.ru/20250201/minoborony-1996795549.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 01.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 155 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, орудие полевой... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:25:00+03:00

2025-02-01T15:25:00+03:00

2025-02-01T15:39:00+03:00

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сша

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки свыше 155 боевиков ВСУ, три боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии противника, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56 570 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 боевые бронированные машины, 1750 автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/vsu-1996797578.html

https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html

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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина