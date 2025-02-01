https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html

В Германии проходит крупный протест против АдГ и ХДС

В Германии проходит крупный протест против АдГ и ХДС - РИА Новости, 01.02.2025

В Германии проходит крупный протест против АдГ и ХДС

В городе Ной-Изенбург под Франкфуртом на Майне, невдалеке от намечающегося мероприятия "Альтернативы для Германии" (АдГ) проходит крупная демонстрация... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:09:00+03:00

2025-02-01T15:09:00+03:00

2025-02-01T15:33:00+03:00

в мире

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хдс/хсс

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НОЙ-ИЗЕНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. В городе Ной-Изенбург под Франкфуртом на Майне, невдалеке от намечающегося мероприятия "Альтернативы для Германии" (АдГ) проходит крупная демонстрация противников партии, участники требуют её запрета и протестуют против, якобы, её сотрудничества с Христианско-Демократического союзом (ХДС), передаёт корреспондент РИА Новости. Манифестация организована, среди прочего, такими протестными движениями, как климатическое объединение Friday's for Future и Omas gegen Rechts ("Бабушки против правых"). За порядком следят несколько десятков правоохранителей, главная улица, по которой следует протестный марш, перекрыта для движения транспорта. Как сообщил корреспонденту охраняющий правопорядок полицейский, приблизительное количество протестующих еще не подсчитано, однако и полиция, и власти небольшого города ожидают участия в манифестации нескольких тысяч человек. По словам сотрудника полиции, в акции участвуют также левые экстремисты. Для сокрытия своей личности многие из них пришли в медицинских масках. По данным полиции, которые та огласила по громкоговорителю, некоторые экстремисты взяли с собой железные палки, бутылки и бойцовых собак. Полиция призвала до начала движения протестного хода не совершать правонарушений и не скрывать лица. Одна женщина раздавала всем желающим распечатки карт, на которых пятиконечными звездами отмечено точное расположение намечающегося после 14 часов по местному времени предвыборного мероприятия АдГ, а также обозначены закрытые для прохода улицы. Протестующие обвиняют АдГ в том, что она якобы придерживается фашистских взглядов, на фоне требований партии ужесточить миграционную политику. Отданные фракцией "Альтернативы" голоса за соответствующую инициативу ХДС демонстранты считают открытым сотрудничеством обоих партий. Ранее полиция Франкфурта сообщила о произошедших в ночь на пятницу инцидентах у зала и близлежащего ресторана, в котором должно состояться предвыборное мероприятие с участием тысячи сторонников АдГ, а также сопредседателей партии, кандидата в канцлеры Алисы Вайдель и Тино Крупаллы. Неизвестные повредили двери в зал, разбили витрину и порезали тент ресторана. Также полицейских вызвали к штабу партии ХДС, где неизвестные оставили на стене надписи оскорбительного характера. По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "плохим знаком" для страны принятие плана по ужесточению миграционной политики при поддержке правой АдГ. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.

https://ria.ru/20250201/mask-1996787647.html

https://ria.ru/20250129/sholts-1996032340.html

https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html

https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html

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Наталья Макарова

в мире, германия, алиса вайдель, тино крупалла, олаф шольц, хдс/хсс