https://ria.ru/20250201/gaza-1996796579.html
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу - РИА Новости, 01.02.2025
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу
Палестинская администрация имеет право взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины, говорится в совместном заявлении пяти арабских... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:33:00+03:00
2025-02-01T15:33:00+03:00
2025-02-01T15:52:00+03:00
в мире
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израиль
сектор газа
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Палестинская администрация имеет право взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины, говорится в совместном заявлении пяти арабских государств по результатам встречи в Каире в субботу.Во встрече в Каире, посвященной палестинскому вопросу, приняли участие главы МИД Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, а также генеральный секретарь ЛАГ."Участники собрания договорились продолжить работу над тем, чтобы палестинская администрация смогла взять на себя свои функции в секторе Газа как части оккупированной палестинской территории наряду с Западным берегом и Восточным Иерусалимом, что позволит международному сообществу решать гуманитарную катастрофу, с которой столкнулся сектор из-за израильской агрессии", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20250130/gaza-1996500790.html
палестина
каир (город)
иордания
израиль
сектор газа
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в мире, палестина, каир (город), иордания, лига арабских государств, израиль, сектор газа
В мире, Палестина, Каир (город), Иордания, Лига арабских государств, Израиль, Сектор Газа
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу
Главы МИД пяти арабских стран заявили о праве Палестины взять под контроль Газу