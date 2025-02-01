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В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу - РИА Новости, 01.02.2025
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15:33 01.02.2025 (обновлено: 15:52 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/gaza-1996796579.html
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу - РИА Новости, 01.02.2025
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу
Палестинская администрация имеет право взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины, говорится в совместном заявлении пяти арабских... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:33:00+03:00
2025-02-01T15:52:00+03:00
в мире
палестина
каир (город)
иордания
лига арабских государств
израиль
сектор газа
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Палестинская администрация имеет право взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины, говорится в совместном заявлении пяти арабских государств по результатам встречи в Каире в субботу.Во встрече в Каире, посвященной палестинскому вопросу, приняли участие главы МИД Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, а также генеральный секретарь ЛАГ."Участники собрания договорились продолжить работу над тем, чтобы палестинская администрация смогла взять на себя свои функции в секторе Газа как части оккупированной палестинской территории наряду с Западным берегом и Восточным Иерусалимом, что позволит международному сообществу решать гуманитарную катастрофу, с которой столкнулся сектор из-за израильской агрессии", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20250130/gaza-1996500790.html
палестина
каир (город)
иордания
израиль
сектор газа
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в мире, палестина, каир (город), иордания, лига арабских государств, израиль, сектор газа
В мире, Палестина, Каир (город), Иордания, Лига арабских государств, Израиль, Сектор Газа
В арабских странах заявили о праве Палестины взять под контроль Газу

Главы МИД пяти арабских стран заявили о праве Палестины взять под контроль Газу

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 фев - РИА Новости. Палестинская администрация имеет право взять под свой контроль сектор Газа как часть территории Палестины, говорится в совместном заявлении пяти арабских государств по результатам встречи в Каире в субботу.
Во встрече в Каире, посвященной палестинскому вопросу, приняли участие главы МИД Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, а также генеральный секретарь ЛАГ.
"Участники собрания договорились продолжить работу над тем, чтобы палестинская администрация смогла взять на себя свои функции в секторе Газа как части оккупированной палестинской территории наряду с Западным берегом и Восточным Иерусалимом, что позволит международному сообществу решать гуманитарную катастрофу, с которой столкнулся сектор из-за израильской агрессии", - написано в заявлении.
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В миреПалестинаКаир (город)ИорданияЛига арабских государствИзраильСектор Газа
 
 
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