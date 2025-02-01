https://ria.ru/20250201/gaz-1996820408.html

Приднестровье продолжает переговоры с Россией и Венгрией по газу

Приднестровье продолжает переговоры с Россией и Венгрией по газу - РИА Новости, 01.02.2025

Приднестровье продолжает переговоры с Россией и Венгрией по газу

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что сегодня продолжаются... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T18:44:00+03:00

2025-02-01T18:44:00+03:00

2025-02-01T18:45:00+03:00

венгрия

кишинев

россия

вадим красносельский

газпром

транзит газа через украину

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в ходе брифинга для журналистов заявил, что сегодня продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР. "Мы будем продолжать работу с коллегами из Венгрии, с российскими коллегами, с другими коллегами, чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго", - сказал Красносельский. Глава ПМР отметил, что сейчас идут технические и юридические консультации о заключении соответствующего соглашения. "Спасибо за это Венгрии – что пошли навстречу. Сейчас эти поставки формируются. Есть определенные документальные технические сроки при оформлении сделки", - отметил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250201/ugol-1996817167.html

https://ria.ru/20250201/glava-1996810193.html

венгрия

кишинев

россия

приднестровская молдавская республика

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венгрия, кишинев, россия, вадим красносельский, газпром, транзит газа через украину, в мире, приднестровская молдавская республика