Молдавская компания Energocom начала закупать газ для Приднестровья
Молдавская Energocom сообщила, что начала закупку газа для Приднестровья
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, сообщила пресс-служба компании в субботу.
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"Сегодня началась закупка газа для обеспечения потребителей Приднестровья. В соответствии с распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 февраля Energocom обеспечит передачу природного газа на основе согласованного с ООО Tiraspoltransgaz графика поставок в энергетических единицах, не превышающих суточный объем в 3 миллиона кубометров, эквивалентный в МВтч. Закупленный газ будет передаваться в национальную сеть Республики Молдова, управляемую Vestmoldtransgaz, а затем в Tiraspoltransgaz. Таким образом компания Energocom обеспечит энергоресурсами и потребителей на левом берегу Днестра", - говорится в сообщении компании.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улицах.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.