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Умер народный артист России Виталий Воробьев
Умер народный артист России Виталий Воробьев - РИА Новости, 01.02.2025
Умер народный артист России Виталий Воробьев
Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:33:00+03:00
2025-02-01T14:33:00+03:00
2025-02-01T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка."С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович", — говорится в публикации.Коллектив цирка в сообщении выразил соболезнования родным и знакомым Воробьева.Причину кончины артиста не уточнили.
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россия, общество, культура
Россия, Общество, Культура
Умер народный артист России Виталий Воробьев
Умер народный артист России и акробат Виталий Воробьев