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Умер народный артист России Виталий Воробьев - РИА Новости, 01.02.2025
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14:33 01.02.2025 (обновлено: 14:51 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/artist-1996789262.html
Умер народный артист России Виталий Воробьев
Умер народный артист России Виталий Воробьев - РИА Новости, 01.02.2025
Умер народный артист России Виталий Воробьев
Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка. РИА Новости, 01.02.2025
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка.&quot;С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович&quot;, — говорится в публикации.Коллектив цирка в сообщении выразил соболезнования родным и знакомым Воробьева.Причину кончины артиста не уточнили.
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россия, общество, культура
Россия, Общество, Культура
Умер народный артист России Виталий Воробьев

Умер народный артист России и акробат Виталий Воробьев

© Фото : Большой Московский Цирк/TelegramВиталий Воробьев
Виталий Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Большой Московский Цирк/Telegram
Виталий Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка.
«

"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович", — говорится в публикации.

Коллектив цирка в сообщении выразил соболезнования родным и знакомым Воробьева.
Причину кончины артиста не уточнили.
 
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