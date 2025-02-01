https://ria.ru/20250201/artist-1996789262.html

Умер народный артист России Виталий Воробьев

Умер народный артист России Виталий Воробьев - РИА Новости, 01.02.2025

Умер народный артист России Виталий Воробьев

Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:33:00+03:00

2025-02-01T14:33:00+03:00

2025-02-01T14:51:00+03:00

россия

общество

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996786024_0:42:544:348_1920x0_80_0_0_d6e70e5fb80effac7439d097e12faba8.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Умер народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьев, пишет Telegram-канал Большого Московского цирка."С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович", — говорится в публикации.Коллектив цирка в сообщении выразил соболезнования родным и знакомым Воробьева.Причину кончины артиста не уточнили.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, культура