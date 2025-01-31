В Британии сделали тяжелое признание по Украине
TNS: европейские страны могут бросить Украину, чтобы не ухудшать свое положение
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лидеры европейских стран могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий, пишет британский журнал The New Statesman.
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"В конце концов, они могут сделать именно то, что обещали последние три года, чего никогда не сделают, то есть бросить Украину на произвол судьбы", — говорится в материале.
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Автор статьи также признает, что несмотря на смелые заявления некоторых стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещение инфраструктуры НАТО у границ России, многие лидеры начинают отходить от настолько воинственной риторики, понимая, что без США победить в гипотетическом столкновении с Россией будет невозможно.
Как писала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.