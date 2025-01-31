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В Британии сделали тяжелое признание по Украине - РИА Новости, 31.01.2025
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07:58 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996529238.html
В Британии сделали тяжелое признание по Украине
В Британии сделали тяжелое признание по Украине - РИА Новости, 31.01.2025
В Британии сделали тяжелое признание по Украине
Лидеры европейских стран могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий, пишет британский журнал The New Statesman. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:58:00+03:00
2025-01-31T07:58:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лидеры европейских стран могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий, пишет британский журнал The New Statesman."В конце концов, они могут сделать именно то, что обещали последние три года, чего никогда не сделают, то есть бросить Украину на произвол судьбы", — говорится в материале.Автор статьи также признает, что несмотря на смелые заявления некоторых стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещение инфраструктуры НАТО у границ России, многие лидеры начинают отходить от настолько воинственной риторики, понимая, что без США победить в гипотетическом столкновении с Россией будет невозможно.В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.Как писала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html
https://ria.ru/20250130/at-1996283382.html
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в мире, украина, россия, киев, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Евросоюз
В Британии сделали тяжелое признание по Украине

TNS: европейские страны могут бросить Украину, чтобы не ухудшать свое положение

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лидеры европейских стран могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий, пишет британский журнал The New Statesman.
«
"В конце концов, они могут сделать именно то, что обещали последние три года, чего никогда не сделают, то есть бросить Украину на произвол судьбы", — говорится в материале.
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Автор статьи также признает, что несмотря на смелые заявления некоторых стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещение инфраструктуры НАТО у границ России, многие лидеры начинают отходить от настолько воинственной риторики, понимая, что без США победить в гипотетическом столкновении с Россией будет невозможно.
В четверг газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.
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Как писала ранее газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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