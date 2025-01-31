https://ria.ru/20250131/torden-1996683955.html

Посольство России в Финляндии надеется на оправдательный приговор Тордену

Посольство России в Финляндии надеется на оправдательный приговор Тордену - РИА Новости, 31.01.2025

Посольство России в Финляндии надеется на оправдательный приговор Тордену

Посольство России в Финляндии рассчитывает на оправдательный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому в якобы военных преступлениях... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:15:00+03:00

2025-01-31T17:15:00+03:00

2025-01-31T17:28:00+03:00

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воислав торден (ян петровский)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Финляндии рассчитывает на оправдательный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году, заявили РИА Новости в дипмиссии.Последнее слушание по делу Тордена прошло в суде Хельсинки в пятницу."Рассчитываем на оправдательный вердикт, исходя из надуманности обвинений и явной недостаточности доказательной базы", - заявили в посольстве.Посольство выразило надежду, что атмосфера русофобии в Финляндии не окажет политизированного влияния на непредвзятость "местной фемиды". Дипмиссия напомнила, что финские власти, начав с обвинения в незаконном нахождении на территории страны, по наводке киевского режима стали говорить о якобы причастности Тордена к неким военным преступлениям на территории Украины.По словам дипломатов, на суде Торден заявлял о полной непричастности к вменяемым ему преступлениям и выражал уверенность, что, выслушав его показания, суд придет к заключению о ложности выдвинутых обвинений.Суд вынесет приговор россиянину 7 марта, рассказала ранее РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.Рассмотрение дела Тордена началось 5 декабря 2024 года в Окружном суде Хельсинки. Прокурор запросил для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Торден отрицает вину.По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года подразделение "Русича" якобы убило 22 украинских солдат и ранило четверых. Обвинение также считает, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым "ввело в заблуждение украинских солдат", затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и якобы выпустило по ним ракету, уничтожившую машины.В обвинительном заключении по каждому из пунктов обвинения в качестве оснований представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также различные видео, размещенные на видеохостинге YouTube.Как следует из ответа защиты, с которым ознакомилось РИА Новости, Торден является объектом политического преследования, и показания украинских свидетелей были искажены.Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как он был задержан в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

https://ria.ru/20240208/torden-1926069884.html

https://ria.ru/20240129/torden-1924170081.html

https://ria.ru/20250131/finlyandiya-1996666425.html

https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1986996526.html

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россия, финляндия, в мире, украина, воислав торден (ян петровский)