Рейтинг@Mail.ru
В Росгвардии назначили нового замдиректора - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 31.01.2025 (обновлено: 18:37 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/rosgvardiya-1996701270.html
В Росгвардии назначили нового замдиректора
В Росгвардии назначили нового замдиректора - РИА Новости, 31.01.2025
В Росгвардии назначили нового замдиректора
Возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен замдиректора Росгвардии Виктора Золотова, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:32:00+03:00
2025-01-31T18:37:00+03:00
москва
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996701453_0:125:1000:688_1920x0_80_0_0_0a128a9ddb9885264f7dd030ff127e9e.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен замдиректора Росгвардии Виктора Золотова, сообщается в Telegram-канале службы. "Указом президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - отмечается в сообщении. Отмечается, что ранее он возглавлял Главное управление Росгвардии по Москве.
https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996701453_0:17:1001:767_1920x0_80_0_0_d228d5099807f99216ceabd81b65f3f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Москва, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Росгвардии назначили нового замдиректора

Генерал-лейтенанта полиции Сонина назначили замдиректора Росгвардии

© Фото : Росгвардия/TelegramГенерал-лейтенант полиции Василий Сонин
Генерал-лейтенант полиции Василий Сонин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Росгвардия/Telegram
Генерал-лейтенант полиции Василий Сонин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен замдиректора Росгвардии Виктора Золотова, сообщается в Telegram-канале службы.
"Указом президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что ранее он возглавлял Главное управление Росгвардии по Москве.
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Кадыров сообщил о присуждении Золотову звания Героя России
13 декабря 2024, 08:42
 
МоскваВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала