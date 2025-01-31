https://ria.ru/20250131/rosgvardiya-1996701270.html

В Росгвардии назначили нового замдиректора

В Росгвардии назначили нового замдиректора - РИА Новости, 31.01.2025

В Росгвардии назначили нового замдиректора

Возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен замдиректора Росгвардии Виктора Золотова, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:32:00+03:00

2025-01-31T18:32:00+03:00

2025-01-31T18:37:00+03:00

москва

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возглавлявший Главное управление Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен замдиректора Росгвардии Виктора Золотова, сообщается в Telegram-канале службы. "Указом президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - отмечается в сообщении. Отмечается, что ранее он возглавлял Главное управление Росгвардии по Москве.

https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html

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москва, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия