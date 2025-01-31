https://ria.ru/20250131/ovchinskiy-1996547022.html

Овчинский: в Люблине возле новостроек установили свыше 300 уличных фонарей

Овчинский: в Люблине возле новостроек установили свыше 300 уличных фонарей - РИА Новости, 31.01.2025

Овчинский: в Люблине возле новостроек установили свыше 300 уличных фонарей

Свыше 300 уличных фонарей с начала реализации программы реновации установили возле новостроек в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил министр... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:05:00+03:00

2025-01-31T13:05:00+03:00

2025-01-31T13:05:00+03:00

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владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Свыше 300 уличных фонарей с начала реализации программы реновации установили возле новостроек в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Отдельное внимание при благоустройстве территории в ходе реализации программы реновации уделяют безопасности и комфорту граждан."Поэтому при строительстве домов по программе реновации устанавливают необходимое количество уличных фонарей. Так, с начала реализации программы в районе Люблино возвели 15 новостроек, возле которых суммарно смонтировали более 300 осветительных приборов и систем", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.В рамках реновации на придомовой территории жилых комплексов организуют комплексное озеленение, обустраивают детские и спортивные площадки. Также здесь появляются зоны отдыха и уличные фонари, говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в программу реновации девять новых стартовых площадок, которые находятся в пяти районах трех столичных административных округов.

https://ria.ru/20250126/ovchinskiy-1995417700.html

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