https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 31.01.2025
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:38:00+03:00
2025-01-31T19:38:00+03:00
2025-01-31T19:38:00+03:00
в мире
россия
германия
канада
франция
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_1e49b2b3b4e0264e66988ab722d3b5c1.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, французскую "Независимый институт философии"*, "Сеть журналистов в бедственном положении"* из Германии и чешскую организацию "Компелсон"*, сообщается на сайте министерства. "№ 105-р... OpenText Corporation ("Корпорация Открытый текст"*) (Канада), № 106-р... Independent Institute of Philosophy* (Institut de philosophie indépendant) ("Независимый институт философии"*), Франция, № 107-р... ournalists in Need Network (JINN gGmbH, "Сеть журналистов в бедственном положении"*), Федеративная Республика Германия № 108-р... Compelson s.r.o. ("Компелсон"*) (Чешская Республика)", - говорится в перечне. Ранее генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy* нежелательной в России.* Нежелательные в России организации
https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html
россия
германия
канада
франция
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b4a2dcb903b1b0148eed4e30aa7a976e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, канада, франция, чехия
В мире, Россия, Германия, Канада, Франция, Чехия
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
Минюст внес четыре организации в перечень нежелательных в России НПО