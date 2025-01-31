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Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 31.01.2025
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19:38 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 31.01.2025
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО
Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:38:00+03:00
2025-01-31T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, французскую "Независимый институт философии"*, "Сеть журналистов в бедственном положении"* из Германии и чешскую организацию "Компелсон"*, сообщается на сайте министерства. "№ 105-р... OpenText Corporation ("Корпорация Открытый текст"*) (Канада), № 106-р... Independent Institute of Philosophy* (Institut de philosophie indépendant) ("Независимый институт философии"*), Франция, № 107-р... ournalists in Need Network (JINN gGmbH, "Сеть журналистов в бедственном положении"*), Федеративная Республика Германия № 108-р... Compelson s.r.o. ("Компелсон"*) (Чешская Республика)", - говорится в перечне. Ранее генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy* нежелательной в России.* Нежелательные в России организации
https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html
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в мире, россия, германия, канада, франция, чехия
В мире, Россия, Германия, Канада, Франция, Чехия
Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО

Минюст внес четыре организации в перечень нежелательных в России НПО

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, французскую "Независимый институт философии"*, "Сеть журналистов в бедственном положении"* из Германии и чешскую организацию "Компелсон"*, сообщается на сайте министерства.
"№ 105-р... OpenText Corporation ("Корпорация Открытый текст"*) (Канада), № 106-р... Independent Institute of Philosophy* (Institut de philosophie indépendant) ("Независимый институт философии"*), Франция, № 107-р... ournalists in Need Network (JINN gGmbH, "Сеть журналистов в бедственном положении"*), Федеративная Республика Германия № 108-р... Compelson s.r.o. ("Компелсон"*) (Чешская Республика)", - говорится в перечне.
Ранее генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy* нежелательной в России.
* Нежелательные в России организации
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам
28 января, 03:35
 
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