https://ria.ru/20250131/npo-1996711295.html

Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО

Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО - РИА Новости, 31.01.2025

Минюст дополнил перечень нежелательных в России НПО

Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:38:00+03:00

2025-01-31T19:38:00+03:00

2025-01-31T19:38:00+03:00

в мире

россия

германия

канада

франция

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/22/1508962256_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_1e49b2b3b4e0264e66988ab722d3b5c1.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, канадскую НПО "Корпорация Открытый текст"*, французскую "Независимый институт философии"*, "Сеть журналистов в бедственном положении"* из Германии и чешскую организацию "Компелсон"*, сообщается на сайте министерства. "№ 105-р... OpenText Corporation ("Корпорация Открытый текст"*) (Канада), № 106-р... Independent Institute of Philosophy* (Institut de philosophie indépendant) ("Независимый институт философии"*), Франция, № 107-р... ournalists in Need Network (JINN gGmbH, "Сеть журналистов в бедственном положении"*), Федеративная Республика Германия № 108-р... Compelson s.r.o. ("Компелсон"*) (Чешская Республика)", - говорится в перечне. Ранее генеральная прокуратура РФ признала деятельность французской неправительственной организации Independent Institute of Philosophy* нежелательной в России.* Нежелательные в России организации

https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html

россия

германия

канада

франция

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, канада, франция, чехия