https://ria.ru/20250131/krasnoselskiy-1996530655.html

Вадим Красносельский: запасы газа в Приднестровье близки к нулю

Вадим Красносельский: запасы газа в Приднестровье близки к нулю - РИА Новости, 31.01.2025

Вадим Красносельский: запасы газа в Приднестровье близки к нулю

Почти месяц непризнанное Приднестровье живет в энергетическом кризисе из-за прекращения поставок газа. В домах жителей нет отопления, горячей воды, происходят... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:07:00+03:00

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Почти месяц непризнанное Приднестровье живет в энергетическом кризисе из-за прекращения поставок газа. В домах жителей нет отопления, горячей воды, происходят веерные отключения электроэнергии, стоят практически все предприятия. Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье, это абсолютный приоритет, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский. Он рассказал о текущем положении дел в регионе, сложных взаимоотношениях с Молдавией и о том, какую помощь удается оказывать людям в этой ситуации.– Правительство Молдавии дает в долг три миллиона кубометров газа. На сколько дней хватит этого объема Приднестровью, и какие условия выставляет Кишинев?– Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры – вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки. Это технический газ, которого может хватить на неделю-полторы нынешнего минимального потребления, когда газ не используется населением для отопления, а только для приготовления пищи в многоквартирных домах и обеспечения ключевых медицинских и социальных объектов. И мы взяли обязательство вернуть этот объем или оплатить его в согласованный срок.Необходимо безотлагательно возобновить стабильные поставки газа в Приднестровье. Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса. Рассчитываем, что это удастся сделать к концу недели.– Почему Тирасполь запросил именно три миллиона кубометров? Есть ли сейчас гарантия, что стороны договорятся? Если не договорятся о поставках, какие действия планирует предпринять Тирасполь? Есть кризисный план?– Как известно, до начала кризиса мы сделали определенный запас газа за счет экономии, остановив работу энергоемких предприятий. Таким образом мы сохранили условия, чтобы граждане могли готовить в квартирах пищу, и, что крайне важно, не допустили разгерметизации всей газовой системы. С технической точки зрения опустошение труб чревато очень серьезными последствиями. Если в них не будет газа, неизбежно произойдет "завоздушивание" системы. В этом случае на восстановление подачи газа бытовым потребителям уйдут месяцы. Специалистам эти риски хорошо известны. И сейчас они весьма реальны, так как наши запасы близки к нулю. Поэтому мы запросили в Молдове этот объем взаймы, чтобы до восстановления полноценного газоснабжения республики не допустить развития худшего из сценариев.– Президент Молдавии Майя Санду заявила, что представители официального Кишинева с ноября обращались к властям Приднестровья с предложением о помощи, но они якобы остались без ответа. Сейчас премьер Дорин Речан говорит о том, что ЕС выделил миллионы евро на разрешение энергокризиса. Готов ли принять Тирасполь помощь от Молдавии?– Президент Молдовы Майя Санду и другие молдавские чиновники неоднократно публично заявляли о том, что Молдова не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье. Более того, в ходе визита в Приднестровье 9 января 2025 года действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен официально подтвердила согласие руководства Молдовы не блокировать транзит газа в Приднестровье, что получило международную поддержку ОБСЕ. Но когда мы нашли вариант быстрой поставки через лицензированного молдавского поставщика, Кишинев тут же отказался, тем самым продлив кризис. В связи с отказом Кишинева от сотрудничества с молдавским же лицензированным поставщиком приднестровская сторона продолжила поиск любых доступных возможностей, включая взаимодействие с АО "Молдовагаз". Восемнадцатого января текущего года Приднестровье официально письменно согласилось с очередными требованиями Молдовы по изменению механизма, но Кишинев продолжил затягивание.С учетом сложнейшего социально-экономического положения из-за энергетического кризиса, мы обращались к Молдове с вопросом о возврате незаконно взысканных в течение 2024 года таможенных пошлин, о прекращении препятствования экспорту готовой продукции наших предприятий, о снятии банковских ограничений. Никакого движения навстречу не было. Вот это – реальные факты, которые дают представление о том, насколько в действительности Молдова хочет помогать Приднестровью.Никакой конкретной помощи от Молдовы ни в ноябре, ни после нам не предлагалось. Вот от России – да, были реальные предложения от министерства по энергетике РФ. Российская сторона постоянно интересовалась и интересуется положением дел республике, в частности в энергетике, тем, что, по нашему мнению, можно и нужно сделать, чтобы восстановить поставки природного газа в Приднестровье. Россией предлагались, но – это важно отметить – никогда не навязывались различные варианты решения проблемы.Что касается европейской помощи. Да, действительно, 27 января на сайте Еврокомиссии была обнародована информация о том, что ЕС готов финансировать закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье, чтобы помочь восстановить электроснабжение и отопление до 10 февраля. Названа сумма в 30 миллионов евро. Это очень важный для нас посыл. Естественно, мы с благодарностью примем эту помощь. Но пока нет четких сведений о механизме, условиях. Мы сегодня обратились к молдавской стороне с просьбой ускориться, не откладывать проведение рабочей встречи. Хотелось бы, чтобы и европейские коллеги, имеющие отношение к выделению этой гуманитарной помощи, включились в обсуждение, озвучили свою позицию, детали, параметры – рабочие моменты, без которых невозможно на практике реализовать даже самое благое дело.– Премьер Молдавии Дорин Речан заявляет о том, что газовый кризис может быть разрешен только после вывода российских войск и миротворцев из Приднестровья. Как в Тирасполе относятся к таким заявлениям, и к чему они могут привести?– Такие заявления очень похожи на шантаж. Складывается ощущение, что Молдова помимо энергетического кризиса хочет спровоцировать еще и общерегиональный кризис безопасности – только так я могу воспринимать требования сломать действующий эффективный миротворческий механизм, который уже более трех десятилетий позволяет сохранять мир на Днестре. Позиция Приднестровья по этому вопросу известна: пока не произойдет всеобъемлющего и справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта, миротворческая операция должна продолжаться. А попытки обусловить решение газовой проблемы, из-за которой страдают сотни тысяч приднестровцев, политическими ультиматумами не делает чести молдавским руководителям и говорит об их очень далеких от гуманизма мотивах в данном кризисе.– В Приднестровье остановлены все крупные предприятия. Какие убытки терпит республика в результате энергокризиса? Удается ли выполнять социальные обязательства?– Приднестровье испытывает большой экономический шок. Как вы правильно сказали, большинство наших промышленных мощностей простаивает, в том числе Молдавский металлургический завод – одно из бюджетообразующих предприятий республики. Только часть производств удалось перевести на ночные графики работы. Резко, более чем наполовину, упал экспорт продукции. Пока январские выплаты удалось закрыть за счет доходов прошлого года. Но финансовая ситуация в Приднестровье очень тяжелая. С учетом ущерба, нанесенного энергетическим кризисом, Верховный Совет уже принял решение внести серьезные изменения в бюджет текущего года. Приоритет, безусловно, сохраняется за выполнением социальных обязательств перед населением.– Какова сейчас общая ситуация в Приднестровье? Какие меры поддержки приняты для населения, чтобы люди перенесли этот энергетический кризис?– Уже почти месяц приднестровцы живут без отопления, горячей воды, с веерными отключениями электроэнергии. И это посреди зимы. Есть случаи отравления угарным газом при попытке людей обогреться альтернативными источниками тепла, в том числе летальные случаи. Ежедневно происходят сотни аварий на тепловых и электросетях.В чрезвычайном режиме функционирует большинство сфер жизнедеятельности страны: здравоохранение, образование, экономика. Работает только часть дежурных детских садов, школы перешли на асинхронный дистанционный формат, который, конечно, не даст таких знаний как нормальный учебный процесс.Как я уже говорил, мы заблаговременно по мере сил и возможностей готовились к кризису, чтобы минимизировать его последствия для населения. Были закуплены генераторы для социальных и лечебных учреждений, что позволяет им функционировать даже сейчас. В декабре прошлого года был создан оперативный штаб для принятия мер, связанных с прекращением поставок газа. Это и увеличение количества коечных мест с учетом прогнозируемого роста заболеваемости, и подготовка служб спасения и энергосетей к возможным аварийным ситуациям, и запуск круглосуточной горячей линии по вопросам ЧП. Организованы пункты обогрева для граждан, оказывается адресная помощь нуждающимся категориям – одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям – в заготовке и доставке дров, обогревателей, других необходимых вещей. В целом правительство, местные администрации делают все возможное для поддержки населения в нынешних тяжелых условиях.– Подконтрольные Молдавии села у границы Приднестровья выступают против подключения к энергосистеме Молдовы. Кишинев угрожает гражданам санкциями. Чем опасна эскалация ситуации в данных населенных пунктах?– При решении проблем надо прислушиваться в первую очередь к мнению граждан, которых это напрямую касается. Это моя принципиальная позиция. Конечно, нельзя не учитывать технические аспекты.– Как в Тирасполе относятся к предложению Кишинева предоставить газ для МГРЭС взамен на дешевую электроэнергию для правого берега Днестра? Может ли этого объема топлива хватить, чтобы покрыть нужды Приднестровья в электроэнергию?– Главная задача – максимально быстро возобновить стабильные поставки природного газа в Приднестровье для покрытия внутреннего потребления в полном объеме. Сейчас нет и не может быть ничего важнее интересов людей. Нужно обеспечить тепло и свет в домах, возобновить работу школ, детских садов и всех социальных учреждений. Экспорт электроэнергии с МГРЭС, ее стоимость – это сопутствующие коммерческие вопросы. Они, безусловно, важны, но вторичны. При этом всем известно, что мы никогда не отказывались от адекватных подходов, в том числе по энергоконтракту с Молдовой.

https://ria.ru/20250116/sandu-1994045473.html

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https://ria.ru/20241228/pridnestrove-1991915884.html

https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995762691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, евросоюз, обсе, молдовагаз, интервью