https://ria.ru/20250131/kak-bogoroditsa-vybrala-diveevo-svoim-udelom-1996389432.html

Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом

Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом - РИА Новости, 31.01.2025

Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом

О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы.

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

2025-01-31T09:00:00+03:00

вот оно, дивеево

религия

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То самое место на севере России. Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы. audio/mpeg

То самое место на севере России. Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы. audio/mpeg

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