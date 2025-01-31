https://ria.ru/20250131/kak-bogoroditsa-vybrala-diveevo-svoim-udelom-1996389432.html
Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом
Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом - РИА Новости, 31.01.2025
Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом
О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы.
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
вот оно, дивеево
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То самое место на севере России. Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом
О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы.
audio/mpeg
То самое место на севере России. Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом
О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы.
audio/mpeg
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религия, аудио
Вот оно, Дивеево, Религия
Как сама Богородица выбрала Дивеево Своим уделом
О явлениях Божией Матери основательнице обители Агафье Семёновне. Что такое земные уделы Богородицы, где они находятся и почему одним из них стало Дивеево? Как преображалось село и строился первый каменный храм? Какой была Агафья Семёновна и как основала общину, помогала окрестным крестьянам и исполняла заветы Богородицы.