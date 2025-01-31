В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы
news.com.au: в Австралии после атак полиция начнет патрулировать еврейские школы
© AP Photo / Rick RycroftПолиция в Австралии
© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского сообщества, сообщает в пятницу местный портал news.com.au.
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"Полиция Нового Южного Уэльса начнет патрулирование еврейских школ в штате с целью защитить учеников и учителей от возможных антисемитских атак в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские усилят контроль вокруг учебных заведений, особенно в часы, когда дети приезжают на занятия и уходят с них. Также патрулирование будет осуществляться в местах еврейского богослужения.
Как поясняет портал, усиление мер контроля последовало за чередой антисемитских атак. В частности, накануне были обнаружены граффити оскорбительного содержания в трех разных местах Сиднея, одно из которых находилось рядом с еврейской школой.
В последнее время власти Австралии фиксируют всплеск атак, направленных на представителей еврейской общины. В частности, в среду заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил о предотвращении антисемитскую атаку с использованием взрывчатых веществ и начале антитеррористического расследования. На фоне участившихся случаев антисемитизма федеральная полиция начала расследование возможного финансирования этих инцидентов из-за рубежа.
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