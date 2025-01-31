https://ria.ru/20250131/avstraliya-1996695104.html

В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы

В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы - РИА Новости, 31.01.2025

В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:58:00+03:00

2025-01-31T17:58:00+03:00

2025-01-31T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского сообщества, сообщает в пятницу местный портал news.com.au. "Полиция Нового Южного Уэльса начнет патрулирование еврейских школ в штате с целью защитить учеников и учителей от возможных антисемитских атак в дальнейшем", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские усилят контроль вокруг учебных заведений, особенно в часы, когда дети приезжают на занятия и уходят с них. Также патрулирование будет осуществляться в местах еврейского богослужения. Как поясняет портал, усиление мер контроля последовало за чередой антисемитских атак. В частности, накануне были обнаружены граффити оскорбительного содержания в трех разных местах Сиднея, одно из которых находилось рядом с еврейской школой. В последнее время власти Австралии фиксируют всплеск атак, направленных на представителей еврейской общины. В частности, в среду заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил о предотвращении антисемитскую атаку с использованием взрывчатых веществ и начале антитеррористического расследования. На фоне участившихся случаев антисемитизма федеральная полиция начала расследование возможного финансирования этих инцидентов из-за рубежа.

https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новый южный уэльс, сидней, австралия