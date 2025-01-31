Рейтинг@Mail.ru
В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 31.01.2025 (обновлено: 18:03 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/avstraliya-1996695104.html
В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы
В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы - РИА Новости, 31.01.2025
В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:58:00+03:00
2025-01-31T18:03:00+03:00
в мире
новый южный уэльс
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959130564_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_9d9f37871e6b5d5dec0d2549f4093fbd.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского сообщества, сообщает в пятницу местный портал news.com.au. "Полиция Нового Южного Уэльса начнет патрулирование еврейских школ в штате с целью защитить учеников и учителей от возможных антисемитских атак в дальнейшем", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские усилят контроль вокруг учебных заведений, особенно в часы, когда дети приезжают на занятия и уходят с них. Также патрулирование будет осуществляться в местах еврейского богослужения. Как поясняет портал, усиление мер контроля последовало за чередой антисемитских атак. В частности, накануне были обнаружены граффити оскорбительного содержания в трех разных местах Сиднея, одно из которых находилось рядом с еврейской школой. В последнее время власти Австралии фиксируют всплеск атак, направленных на представителей еврейской общины. В частности, в среду заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил о предотвращении антисемитскую атаку с использованием взрывчатых веществ и начале антитеррористического расследования. На фоне участившихся случаев антисемитизма федеральная полиция начала расследование возможного финансирования этих инцидентов из-за рубежа.
https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html
новый южный уэльс
сидней
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959130564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f34cea2f96e03b01fa1f8fa11fc6087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый южный уэльс, сидней, австралия
В мире, Новый Южный Уэльс, Сидней, Австралия
В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы

news.com.au: в Австралии после атак полиция начнет патрулировать еврейские школы

© AP Photo / Rick RycroftПолиция в Австралии
Полиция в Австралии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Полиция в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского сообщества, сообщает в пятницу местный портал news.com.au.
«
"Полиция Нового Южного Уэльса начнет патрулирование еврейских школ в штате с целью защитить учеников и учителей от возможных антисемитских атак в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские усилят контроль вокруг учебных заведений, особенно в часы, когда дети приезжают на занятия и уходят с них. Также патрулирование будет осуществляться в местах еврейского богослужения.
Как поясняет портал, усиление мер контроля последовало за чередой антисемитских атак. В частности, накануне были обнаружены граффити оскорбительного содержания в трех разных местах Сиднея, одно из которых находилось рядом с еврейской школой.
В последнее время власти Австралии фиксируют всплеск атак, направленных на представителей еврейской общины. В частности, в среду заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвид Хадсон сообщил о предотвращении антисемитскую атаку с использованием взрывчатых веществ и начале антитеррористического расследования. На фоне участившихся случаев антисемитизма федеральная полиция начала расследование возможного финансирования этих инцидентов из-за рубежа.
Председатель Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Политика Европы по борьбе с антисемитизмом провалилась, заявил раввин
1 апреля 2024, 12:37
 
В миреНовый Южный УэльсСиднейАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала