https://ria.ru/20250130/zhestyannikov-1996467922.html

Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому

Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому - РИА Новости, 30.01.2025

Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому

Экспозицию "Поезд Победы", которая находится сейчас в Вологде, необходимо увидеть каждому, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:34:00+03:00

2025-01-30T18:34:00+03:00

2025-01-30T18:34:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

вологда

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экспозицию "Поезд Победы", которая находится сейчас в Вологде, необходимо увидеть каждому, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. "Поезд Победы" - передвижной музей, который прибыл в Вологду 29 января, в экспозиции которого переплетены драматические события военных лет, судьбы и воспоминания людей. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период ВОВ воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта. "Очень благодарен создателям передвижной экскурсии за возможность погрузиться в атмосферу военных лет. Несколько раз посещал этот музей. Каждый раз тронут до глубины души. Экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому. Очень важно, что такой проект существует, особенно сейчас, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю, стереть память о великом подвиге советского народа. Год Защитника Отечества, объявленный президентом, - это дань памяти героям, защищавшим нашу страну в судьбоносные периоды ее истории", - заявил Жестянников, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. Он также поблагодарил мужчин, которые восстанавливают историческую справедливость и сражаются за правду. По словам Жестянникова, важно, чтобы школьники разных возрастов посетили экспозицию для духовного просвещения и патриотического воспитания. Проект "Поезд Победы" реализован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги". Он пробудет в городе два дня.

https://ria.ru/20250129/zhestyannikov-1996118180.html

https://ria.ru/20250128/nagrady-1995905983.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, вологда