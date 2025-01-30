https://ria.ru/20250130/zhestyannikov-1996467922.html
Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому
Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому - РИА Новости, 30.01.2025
Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому
Экспозицию "Поезд Победы", которая находится сейчас в Вологде, необходимо увидеть каждому, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:34:00+03:00
2025-01-30T18:34:00+03:00
2025-01-30T18:34:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
вологда
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экспозицию "Поезд Победы", которая находится сейчас в Вологде, необходимо увидеть каждому, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. "Поезд Победы" - передвижной музей, который прибыл в Вологду 29 января, в экспозиции которого переплетены драматические события военных лет, судьбы и воспоминания людей. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период ВОВ воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта. "Очень благодарен создателям передвижной экскурсии за возможность погрузиться в атмосферу военных лет. Несколько раз посещал этот музей. Каждый раз тронут до глубины души. Экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому. Очень важно, что такой проект существует, особенно сейчас, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю, стереть память о великом подвиге советского народа. Год Защитника Отечества, объявленный президентом, - это дань памяти героям, защищавшим нашу страну в судьбоносные периоды ее истории", - заявил Жестянников, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. Он также поблагодарил мужчин, которые восстанавливают историческую справедливость и сражаются за правду. По словам Жестянникова, важно, чтобы школьники разных возрастов посетили экспозицию для духовного просвещения и патриотического воспитания. Проект "Поезд Победы" реализован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги". Он пробудет в городе два дня.
https://ria.ru/20250129/zhestyannikov-1996118180.html
https://ria.ru/20250128/nagrady-1995905983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников, вологда
Вологодская область, Сергей Жестянников, Вологда
Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому
Спикер Жестянников: экспозицию "Поезд Победы" нужно увидеть каждому
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экспозицию "Поезд Победы", которая находится сейчас в Вологде, необходимо увидеть каждому, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
"Поезд Победы" - передвижной музей, который прибыл в Вологду
29 января, в экспозиции которого переплетены драматические события военных лет, судьбы и воспоминания людей. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника.
Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период ВОВ воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.
"Очень благодарен создателям передвижной экскурсии за возможность погрузиться в атмосферу военных лет. Несколько раз посещал этот музей. Каждый раз тронут до глубины души. Экспозицию "Поезд Победы" необходимо увидеть каждому. Очень важно, что такой проект существует, особенно сейчас, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю, стереть память о великом подвиге советского народа. Год Защитника Отечества, объявленный президентом, - это дань памяти героям, защищавшим нашу страну в судьбоносные периоды ее истории", - заявил Жестянников
, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
Он также поблагодарил мужчин, которые восстанавливают историческую справедливость и сражаются за правду.
По словам Жестянникова, важно, чтобы школьники разных возрастов посетили экспозицию для духовного просвещения и патриотического воспитания.
Проект "Поезд Победы" реализован творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги". Он пробудет в городе два дня.