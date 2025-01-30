ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников возвращаются в Израиль
ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников переданы армии и направляются в Израиль
© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семеро заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и направляются на территорию страны, сообщила в четверг пресс-служба армии.
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"Семь заложников в настоящее время в сопровождении ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля – ред.) возвращаются на территорию Израиля, где они пройдут первичное медицинское обследование", - говорится в сообщении.
В четверг между Израилем и палестинским движением ХАМАС происходит внеочередной обмен освобождаемых израильских заложников на палестинских заключенных. В рамках этого обмена из плена ХАМАС в секторе Газа были освобождены трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в обмен на троих заложников должен освободить из тюрем 110 палестинских заключенных, треть из которых отбывают пожизненные сроки за терроризм.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.