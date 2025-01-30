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ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников возвращаются в Израиль - РИА Новости, 30.01.2025
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15:15 30.01.2025 (обновлено: 15:37 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996380291.html
ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников возвращаются в Израиль
ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников возвращаются в Израиль - РИА Новости, 30.01.2025
ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников возвращаются в Израиль
Семеро заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и направляются на территорию страны, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:15:00+03:00
2025-01-30T15:37:00+03:00
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семеро заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и направляются на территорию страны, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Семь заложников в настоящее время в сопровождении ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля – ред.) возвращаются на территорию Израиля, где они пройдут первичное медицинское обследование", - говорится в сообщении.В четверг между Израилем и палестинским движением ХАМАС происходит внеочередной обмен освобождаемых израильских заложников на палестинских заключенных. В рамках этого обмена из плена ХАМАС в секторе Газа были освобождены трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в обмен на троих заложников должен освободить из тюрем 110 палестинских заключенных, треть из которых отбывают пожизненные сроки за терроризм.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250130/zalozhniki-1996367936.html
https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, таиланд, ливан
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Таиланд, Ливан
ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников возвращаются в Израиль

ЦАХАЛ подтвердила, что семеро заложников переданы армии и направляются в Израиль

© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семеро заложников были переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и направляются на территорию страны, сообщила в четверг пресс-служба армии.
«
"Семь заложников в настоящее время в сопровождении ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля – ред.) возвращаются на территорию Израиля, где они пройдут первичное медицинское обследование", - говорится в сообщении.
Израильская военнослужащая Арбель Йехуд во время передачи бойцами ХАМАС Красному Кресту в Хан-Юнисе. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Нетаньяху раскритиковал способ передачи израильских заложников в Газе
14:37
В четверг между Израилем и палестинским движением ХАМАС происходит внеочередной обмен освобождаемых израильских заложников на палестинских заключенных. В рамках этого обмена из плена ХАМАС в секторе Газа были освобождены трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в обмен на троих заложников должен освободить из тюрем 110 палестинских заключенных, треть из которых отбывают пожизненные сроки за терроризм.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСТаиландЛиван
 
 
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