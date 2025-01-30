https://ria.ru/20250130/vsu-1996399053.html

В Кременной при массированной атаке ВСУ пострадали два человека

В Кременной при массированной атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 30.01.2025

В Кременной при массированной атаке ВСУ пострадали два человека

Украинские войска за последние два дня подвергли Кременную в ЛНР массированным атакам, пострадали два человека, около 11 тысяч абонентов остались без... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:21:00+03:00

2025-01-30T16:21:00+03:00

2025-01-30T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

донецкая народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска за последние два дня подвергли Кременную в ЛНР массированным атакам, пострадали два человека, около 11 тысяч абонентов остались без электроснабжения, сообщили в администрации Кременского муниципального округа. Ранее в четверг посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли массированный удар по городу Кременная, было известно об одном раненом мирном жителе. "На протяжении последних двух дней мы столкнулись с мощными обстрелами со стороны ВСУ. Наш мирный город подвергся атакам, в которых использовалось оружие различного калибра, включая кассетные боеприпасы. Это серьезный вызов для нас всех", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Как отмечается, в результате этих обстрелов два мирных жителя получили ранения, также повреждены здания государственных учреждений и около десяти жилых домов. Кроме того, вследствие ударов ВСУ 11 тысяч абонентов остались без электроснабжения, но специалисты уже оперативно устраняют все повреждения. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20250117/marochko-1994180925.html

https://ria.ru/20250130/sz-1996269172.html

кременная

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кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины