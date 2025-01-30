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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/vsu-1996332673.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили пятнадцать снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки за 3,5 часа, одиннадцать из них - кассетные, сообщили в управлении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:43:00+03:00
2025-01-30T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
горловка
сша
нато
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили пятнадцать снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки за 3,5 часа, одиннадцать из них - кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что с 9.20 до 11.50 мск по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города было выпущено еще девять кассетных и четыре "натовских" снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995691880.html
https://ria.ru/20250125/gorlovka-1995496170.html
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украина, горловка, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Горловка, США, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили пятнадцать снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки за 3,5 часа, одиннадцать из них - кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
27 января, 13:27
Отмечается, что с 9.20 до 11.50 мск по Никитовскому и Центрально-Городскому районам города было выпущено еще девять кассетных и четыре "натовских" снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
25 января, 21:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГорловкаСШАНАТО
 
 
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