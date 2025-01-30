https://ria.ru/20250130/ukraina-1996235841.html

США задерживали одобрение контрактов на поставку Киеву ракет

США задерживали одобрение контрактов на поставку Киеву ракет - РИА Новости, 30.01.2025

США задерживали одобрение контрактов на поставку Киеву ракет

США за последние годы задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:59:00+03:00

2025-01-30T03:59:00+03:00

2025-01-30T04:00:00+03:00

сша

украина

киев

министерство обороны сша

raytheon

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819423142_0:216:2480:1611_1920x0_80_0_0_97c55c50ccd5c2a3fbc9ad554b512614.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США за последние годы задерживали одобрение около 67% контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав последний аудиторский отчет Пентагона. После эскалации военного конфликта на Украине в феврале 2022 года предыдущая администрация США выделила Киеву около 65,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, включая пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов, объявленный 9 января 2025 года. В обещанную помощь входят и усовершенствованные ЗРК NASAMS, ракеты для систем ПВО Patriot и Stinger. Однако в отчете по результатам аудита министерства обороны, опубликованном 17 января 2025 года, подчеркивается, что, несмотря на первоначальные обязательства по поставке этих систем, детальный процесс заключения контрактов с производителями оборонной продукции затянулся более чем на год, что создало риски несвоевременных поставок на Украину и несвоевременного пополнения запасов армии США. В отчете рассмотрены 18 "неопределенных" UCA (то есть содержащих аспекты, которые не были согласованы до начала их действия) контрактов на ракеты-перехватчики NASAMS и Patriot с начальной стоимостью NTE (не превышающих) 6,2 миллиарда долларов США. По состоянию на 1 июня 2024 года 12 из этих 18 контрактов (около 67%) с общей начальной стоимостью NTE в размере 4,2 миллиарда долларов США не перешли в категорию "определенных" в течение 180 дней с момента получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона, говорится в отчете. "Например, ACC‑RSA (командование по закупкам армии США - ред.) заключило UCA 26 августа 2022 года с начальной стоимостью NTE в размере 182,3 миллиона долларов США на закупку пусковых установок NASAMS и услуг логистической поддержки подрядчиков. Подрядчик предоставил квалификационное предложение 15 февраля 2023 года, а UCA не был определен по состоянию на 1 июня 2024 года, 472 дня спустя", — говорится в отчете. В отчете далее подробно описываются повышенные риски, которые такие контракты представляют для правительства США. "В результате того, что UCA не были определены в одностороннем порядке, армейский персонал, заключающий контракт, откладывал установление справедливых и разумных условий контракта и подвергал правительство повышенному риску", — говорится в отчете. Хотя в аудиторском отчете не содержались сведения о других задержанных контрактах, в нем были указаны их уникальные номера, которые позволили РИА Новости проверить их по другим ранее опубликованным данным Пентагона. Так, контракт на поставку NASAMS на сумму 1,2 миллиарда долларов был задержан более чем на 389 дней c момента объявления министерством обороны 30 ноября 2022 года. Аналогичным образом контракт на производство ракет Patriot Advanced Capability-3, объявленный министерством обороны 21 апреля 2023 года и оцененный в 2,45 миллиарда долларов, столкнулся с задержкой на 442 дня и оставался "неопределенным" по состоянию на 1 июня прошлого года, следует из аудиторского отчета. Самую длительную задержку РИА Новости обнаружило с контрактом на зенитные ракеты Stinger, заключенным 27 мая 2022 года с оборонным концерном Raytheon, ставшим частью RTX Corporation. Согласно аудиторскому отчету Пентагона, контракт на ракеты Stinger был отложен на 484 дня, прежде чем он был в конечном итоге "определен". Хотя аудиторский отчет минобороны США не содержит подробностей о влиянии задержек на выполнение этих контрактов, тот факт, что эти контракты оставались "неопределенными" по состоянию на июнь прошлого года, скорее всего, замедлит поставку этого оружия как Украине, так и ВС США, которым необходимо было пополнить свои запасы после отправки аналогичного оружия в Киев через президентские полномочия по выделению помощи из запасов вооружений.

https://ria.ru/20241121/ssha-1984927710.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984933025.html

https://ria.ru/20250125/reuters-1995436460.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, киев, министерство обороны сша, raytheon, в мире