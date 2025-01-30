https://ria.ru/20250130/trevoga-1996306010.html
Мэр Харькова сообщил, что по городу нанесен удар
Мэр Харькова сообщил, что по городу нанесен удар - РИА Новости, 30.01.2025
Мэр Харькова сообщил, что по городу нанесен удар
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу нанесен удар, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:48:00+03:00
2025-01-30T11:48:00+03:00
2025-01-30T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу нанесен удар, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 11.25 мск звучит более получаса в Харьковской и Сумской областях. "...Удар по Харькову... Детали уточняем", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/kharkov-1995450178.html
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россия, харьков, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сообщил, что по городу нанесен удар
Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по городу, объявлена воздушная тревога