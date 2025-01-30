https://ria.ru/20250130/samolet-1996388961.html
В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне
В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне
Военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными схемами полета в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, заявил министр транспорта США Шон Даффи. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:43:00+03:00
2025-01-30T15:43:00+03:00
2025-01-30T15:50:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
нью-йорк (город)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными схемами полета в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, заявил министр транспорта США Шон Даффи."Вчера вечером вертолет летел по стандартной схеме. Если вы живете в районе округа Колумбия (Вашингтон - ред.), вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером. Самолет American Airlines, заходящий на посадку, летел по стандартной схеме полета, как при заходе в округ Колумбия", - сообщил он журналистам на брифинге.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html
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Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
Огненный шар в небе: момент столкновения самолета и вертолета
2025-01-30T15:43
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вашингтон (штат), сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире
Вашингтон (штат), США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире
В Минтрансе США прокомментировали авиакатастрофу в Вашингтоне
Минтранс США: вертолет и самолет следовали стандартной схеме полета в момент ЧП
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными схемами полета в момент авиакатастрофы над Вашингтоном, заявил министр транспорта США Шон Даффи.
"Вчера вечером вертолет летел по стандартной схеме. Если вы живете в районе округа Колумбия (Вашингтон - ред.), вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером. Самолет American Airlines, заходящий на посадку, летел по стандартной схеме полета, как при заходе в округ Колумбия", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера были 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США
в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке
, погибли все 49 пассажиров и члены экипажа, а также один находившийся в жилище человек.