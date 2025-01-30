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Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом - РИА Новости, 30.01.2025
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15:21 30.01.2025 (обновлено: 16:34 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/samolet-1996382565.html
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом - РИА Новости, 30.01.2025
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом
Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:21:00+03:00
2025-01-30T16:34:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий. "Как будто бы все происходило в зоне боевых действий или в боевике", - приводит слова Абади Исмаила телеканал NBC. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в доме человек.
https://rsport.ria.ru/20250130/rodnina-1996381649.html
https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
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сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, вашингтон (штат)
США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, Вашингтон (штат)
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом

Житель Вашингтона сравнил гул при крушении самолета со звуками боевых действий

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий.
"Как будто бы все происходило в зоне боевых действий или в боевике", - приводит слова Абади Исмаила телеканал NBC.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Сложно говорить": Роднина высказалась о крушении самолета с фигуристами
15:19
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в доме человек.
Отрывок записи переговоров во время крушения пассажирского лайнера в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа лайнера, упавшего в США
12:35
 
СШАНью-Йорк (город)Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреВашингтон (штат)
 
 
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