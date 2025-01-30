https://ria.ru/20250130/samolet-1996382565.html

Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом

Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом - РИА Новости, 30.01.2025

Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом

Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:21:00+03:00

2025-01-30T15:21:00+03:00

2025-01-30T16:34:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_0:61:3066:1786_1920x0_80_0_0_9f4b8f08ac1055833f1532094601bc27.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий. "Как будто бы все происходило в зоне боевых действий или в боевике", - приводит слова Абади Исмаила телеканал NBC. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в доме человек.

https://rsport.ria.ru/20250130/rodnina-1996381649.html

https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html

сша

нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, вашингтон (штат)