https://ria.ru/20250130/samolet-1996382565.html
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом - РИА Новости, 30.01.2025
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом
Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:21:00+03:00
2025-01-30T15:21:00+03:00
2025-01-30T16:34:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_0:61:3066:1786_1920x0_80_0_0_9f4b8f08ac1055833f1532094601bc27.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Местный житель рассказал, что при столкновении самолета с военным вертолетом в Вашингтоне услышал гул, напоминающий звуки боевых действий. "Как будто бы все происходило в зоне боевых действий или в боевике", - приводит слова Абади Исмаила телеканал NBC. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета были три члена экипажа. Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в доме человек.
https://rsport.ria.ru/20250130/rodnina-1996381649.html
https://ria.ru/20250130/samolet-1996329462.html
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_866d8ea70b2b98860e0f32b65e682d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-йорк (город), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, вашингтон (штат)
США, Нью-Йорк (город), Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, Вашингтон (штат)
Житель Вашингтона рассказал о столкновении самолета с вертолетом
Житель Вашингтона сравнил гул при крушении самолета со звуками боевых действий