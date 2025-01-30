https://ria.ru/20250130/nasledniki-1996245934.html

Суд признал права наследников Грачевского на его квартиру

Суд признал права наследников Грачевского на его квартиру - РИА Новости, 30.01.2025

Суд признал права наследников Грачевского на его квартиру

Вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской и другим его наследникам со второй попытки удалось признать в суде свои права собственности на квартиру,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:13:00+03:00

2025-01-30T07:13:00+03:00

2025-01-30T07:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской и другим его наследникам со второй попытки удалось признать в суде свои права собственности на квартиру, принадлежащую покойному худруку "Ералаша", их иск был полностью удовлетворен Московским городским судом, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Бранецкий, представляющий в суде интересы Белоцерковской. "Апелляция отменила решение суда первой инстанции. Иск удовлетворила полностью",- сказал он. Ранее наследники получили отказ в Мещанском суде Москвы, затем, не согласившись с решением, обжаловали его в вышестоящем суде. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в числе истцов значились Белоцерковская Екатерина, двое несовершеннолетних наследников Филипп и Василиса, а также дочь Ксения от брака Грачевского с первой женой Галиной. Ответчиками по иску выступали Анна Грачевская и ДГИ города Москвы. Из документов следует, что истцы обращались в суд, чтобы признать за ними право собственности по 1/4 доли каждому на квартиру Грачевского площадью 99,5 квадратов, указав, что после его смерти они являются наследниками по закону. Уточняется, что Борис Грачевский на момент приобретения данной квартиры состоял в браке с Анной, между ними был заключен брачный договор в соответствии с которым жилплощадь, приобретенная в период их брака, признается индивидуальной собственностью Грачевского. После принятия наследства Анна обратилась в Управление Росреестра по Москве с заявлением о внесении в ЕГРН изменений в отношении спорный квартиры с добавлением в раздел "Правоустанавливающие документы" брачного договора от апреля 2014 года в качестве основания для возникновения права личной собственности на квартиру, но получила отказ, в котором ей указали, что в связи со смертью Грачевского как титульного собственника прекратилась его правоспособность. Истцы обратились к нотариусу с заявлениями о выдаче им свидетельства о праве на квартиру в равных долях в порядке наследования по закону. Указанное требование было оставлено без удовлетворения. Ранее Евгений Бранецкий сообщал РИА Новости о том, что они хотят добиться того, чтобы все наследники получили право в соответствующих долях на эту квартиру, полностью принадлежавшую Грачевскому. Он также обращал внимание на брачный договор, ранее заключенный между Анной и Борисом Грачевскими. Адвокат пояснил, что наличие этого документа может повлиять на решение суда, однако ранее этот момент не был учтен при рассмотрении иска судом первой инстанции. Таким образом, Мосгорсуд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы истцов, полностью встал на их сторону и удовлетворил требования.

https://ria.ru/20240604/zhirinovskiy-1950375338.html

https://ria.ru/20241023/sobchak-1979466739.html

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