https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html

В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку

В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку - РИА Новости, 30.01.2025

В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку

Мужчину, изнасиловавшего трёхлетнюю девочку в Пермском крае, суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T22:11:00+03:00

2025-01-30T22:11:00+03:00

2025-01-30T22:11:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Мужчину, изнасиловавшего трёхлетнюю девочку в Пермском крае, суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, 30-летний житель деревни Елохи в Пермском крае изнасиловал малолетнюю. Инцидент произошел в июне 2024 года рядом с одним из деревенских домов. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь