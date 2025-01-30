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В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку - РИА Новости, 30.01.2025
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22:11 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/muzhchina-1996497349.html
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку - РИА Новости, 30.01.2025
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку
Мужчину, изнасиловавшего трёхлетнюю девочку в Пермском крае, суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T22:11:00+03:00
2025-01-30T22:11:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Мужчину, изнасиловавшего трёхлетнюю девочку в Пермском крае, суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, 30-летний житель деревни Елохи в Пермском крае изнасиловал малолетнюю. Инцидент произошел в июне 2024 года рядом с одним из деревенских домов. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html
пермский край
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермь
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
В Перми вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему трехлетнюю девочку

Житель Пермского края, изнасиловавший трехлетнюю девочку, получил 13 лет колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Мужчину, изнасиловавшего трёхлетнюю девочку в Пермском крае, суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, 30-летний житель деревни Елохи в Пермском крае изнасиловал малолетнюю. Инцидент произошел в июне 2024 года рядом с одним из деревенских домов.
«
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пермь
 
 
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