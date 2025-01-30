https://ria.ru/20250130/lukashenko-1996296281.html

Лукашенко рассказал о ситуации на границе

Лукашенко рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 30.01.2025

Лукашенко рассказал о ситуации на границе

Ситуация на границе непростая, работы хватает всем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:29:00+03:00

2025-01-30T11:29:00+03:00

2025-01-30T12:33:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995975654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_759f9f0e208208087f6c7cf9ae5faa78.jpg

МИНСК, 30 янв — РИА Новости. Ситуация на границе непростая, работы хватает всем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта."Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников", — сказал он.Глава государства призвал вовремя отслеживать возможные угрозы на земле, воде и в воздухе."Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах", — пояснил Лукашенко.Президент добавил, что обеспечить охрану более 3,6 тысячи километров границы одними пограничными войсками сложно, поэтому им приходят на помощь все силовые структуры: от милиции до военных.Лукашенко уточнил, что оперативное оповещение об угрозе позволит Минску мобилизовать все силы и дать отпор противнику.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в прошлом году со стороны Украины было совершено более 40 провокаций на границе. В их числе 17 инцидентов, когда на территорию страны залетали вражеские беспилотники.

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994851054.html

https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск