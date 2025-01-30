Лукашенко рассказал о ситуации на границе
Лукашенко: ситуация на границе непростая, работы хватает всем
Шеврон на форме пограничника. Архивное фото
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МИНСК, 30 янв — РИА Новости. Ситуация на границе непростая, работы хватает всем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта.
"Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников", — сказал он.
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Глава государства призвал вовремя отслеживать возможные угрозы на земле, воде и в воздухе.
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"Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах", — пояснил Лукашенко.
Президент добавил, что обеспечить охрану более 3,6 тысячи километров границы одними пограничными войсками сложно, поэтому им приходят на помощь все силовые структуры: от милиции до военных.
Лукашенко уточнил, что оперативное оповещение об угрозе позволит Минску мобилизовать все силы и дать отпор противнику.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в прошлом году со стороны Украины было совершено более 40 провокаций на границе. В их числе 17 инцидентов, когда на территорию страны залетали вражеские беспилотники.
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