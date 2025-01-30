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Лукашенко рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 30.01.2025
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11:29 30.01.2025 (обновлено: 12:33 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/lukashenko-1996296281.html
Лукашенко рассказал о ситуации на границе
Лукашенко рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 30.01.2025
Лукашенко рассказал о ситуации на границе
Ситуация на границе непростая, работы хватает всем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:29:00+03:00
2025-01-30T12:33:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 30 янв — РИА Новости. Ситуация на границе непростая, работы хватает всем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта."Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников", — сказал он.Глава государства призвал вовремя отслеживать возможные угрозы на земле, воде и в воздухе."Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах", — пояснил Лукашенко.Президент добавил, что обеспечить охрану более 3,6 тысячи километров границы одними пограничными войсками сложно, поэтому им приходят на помощь все силовые структуры: от милиции до военных.Лукашенко уточнил, что оперативное оповещение об угрозе позволит Минску мобилизовать все силы и дать отпор противнику.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в прошлом году со стороны Украины было совершено более 40 провокаций на границе. В их числе 17 инцидентов, когда на территорию страны залетали вражеские беспилотники.
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994851054.html
https://ria.ru/20250128/granitsa-1995891423.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко рассказал о ситуации на границе

Лукашенко: ситуация на границе непростая, работы хватает всем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШеврон на форме пограничника
Шеврон на форме пограничника - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Шеврон на форме пограничника. Архивное фото
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МИНСК, 30 янв — РИА Новости. Ситуация на границе непростая, работы хватает всем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство Белта.
"Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников", — сказал он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лукашенко предупредил о вооруженных бандах у границ Белоруссии
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Глава государства призвал вовремя отслеживать возможные угрозы на земле, воде и в воздухе.
«
"Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах", — пояснил Лукашенко.
Президент добавил, что обеспечить охрану более 3,6 тысячи километров границы одними пограничными войсками сложно, поэтому им приходят на помощь все силовые структуры: от милиции до военных.
Лукашенко уточнил, что оперативное оповещение об угрозе позволит Минску мобилизовать все силы и дать отпор противнику.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в прошлом году со стороны Украины было совершено более 40 провокаций на границе. В их числе 17 инцидентов, когда на территорию страны залетали вражеские беспилотники.
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