https://ria.ru/20250129/zaporozhe-1996039996.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.01.2025
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры получили повреждения в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:24:00+03:00
2025-01-29T08:24:00+03:00
2025-01-29T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его данным, в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона прогремели взрывы. "Поступило (несколько - ред.) сообщений о разрушениях... объектов инфраструктуры", - написал Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры