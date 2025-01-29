https://ria.ru/20250129/zaporozhe-1996039996.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 29.01.2025

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры получили повреждения в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:24:00+03:00

2025-01-29T08:24:00+03:00

2025-01-29T08:24:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его данным, в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона прогремели взрывы. "Поступило (несколько - ред.) сообщений о разрушениях... объектов инфраструктуры", - написал Федоров, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины