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В США оценили потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки
В США оценили потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки - РИА Новости, 29.01.2025
В США оценили потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки
Потери ВСУ при отступлении от освобожденной силами РФ Великой Новоселки в ДНР могли составить несколько сотен человек, так как отступить от поселка было... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:06:00+03:00
2025-01-29T17:06:00+03:00
2025-01-29T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Потери ВСУ при отступлении от освобожденной силами РФ Великой Новоселки в ДНР могли составить несколько сотен человек, так как отступить от поселка было практически невозможно, пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена. Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР подразделениями группировки войск "Восток". Потери противника составили свыше 160 военнослужащих. В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинская 110-я бригада, оборонявшая поселок, полностью уничтожена. "Возможно, несколько сотен украинских солдат были убиты или взяты в плен в процессе (отступления - ред.)", - говорится в публикации. Паройнен указал на то, что при отступлении военным ВСУ нужно было пересечь реку без мостов и пройти более километра по затопленной равнине. "Почти не было возможности отступить оттуда", - добавил он. Великая Новоселка - это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250129/kiev-1996093797.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В США оценили потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки
NYT: потери ВСУ при отступлении могли составить несколько сотен человек