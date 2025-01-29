Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека"
Минобороны: расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Лелека"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский БПЛА "Лелека", обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении СВО, сообщили в министерстве обороны РФ.
"В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БПЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК "Стрела-10". Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека", - сообщили в МО РФ.