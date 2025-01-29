https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996031045.html

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека"

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека" - РИА Новости, 29.01.2025

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека"

Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский БПЛА "Лелека", обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:18:00+03:00

2025-01-29T05:18:00+03:00

2025-01-29T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский БПЛА "Лелека", обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении СВО, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БПЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК "Стрела-10". Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия