Рейтинг@Mail.ru
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека" - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996031045.html
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека"
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека" - РИА Новости, 29.01.2025
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека"
Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский БПЛА "Лелека", обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:18:00+03:00
2025-01-29T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991813000_0:52:3308:1913_1920x0_80_0_0_05b784f0b3371e60372cd19fcd72ad9d.jpg
ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский БПЛА "Лелека", обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении СВО, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БПЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК "Стрела-10". Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991813000_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_4719f7b478d180e852e9a49ad0a10afd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский БПЛА "Лелека"

Минобороны: расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Лелека"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 29 янв – РИА Новости. Расчет ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил украинский БПЛА "Лелека", обеспечив прикрытие действий подразделений на красноармейском направлении СВО, сообщили в министерстве обороны РФ.
"В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный БПЛА самолётного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчёту ЗРК "Стрела-10". Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека", - сообщили в МО РФ.
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Стратегическое поражение": на Западе заявили о двойном ударе по ВСУ
27 января, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала