Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА нанес по опорному пункту ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" выявил опорный пункт противника на правом берегу Днепра и нанес огневое поражение, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета корректировал полет БПЛА для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель.
Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении.
ВС РФ помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.