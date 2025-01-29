https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996030529.html

Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.01.2025

Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" выявил опорный пункт противника на правом берегу Днепра и нанес огневое поражение,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:09:00+03:00

2025-01-29T05:09:00+03:00

2025-01-29T05:09:00+03:00

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" выявил опорный пункт противника на правом берегу Днепра и нанес огневое поражение, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета корректировал полет БПЛА для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении. ВС РФ помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность