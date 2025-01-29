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Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.01.2025
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Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.01.2025
Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" выявил опорный пункт противника на правом берегу Днепра и нанес огневое поражение,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:09:00+03:00
2025-01-29T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" выявил опорный пункт противника на правом берегу Днепра и нанес огневое поражение, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета корректировал полет БПЛА для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении. ВС РФ помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет БПЛА выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА нанес по опорному пункту ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Днепр" выявил опорный пункт противника на правом берегу Днепра и нанес огневое поражение, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета корректировал полет БПЛА для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по опорному пункту противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель.
Подразделения БПЛА группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении.
ВС РФ помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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