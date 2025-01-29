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Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова - РИА Новости, 29.01.2025
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05:05 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996030203.html
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова - РИА Новости, 29.01.2025
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова
Подразделение БПЛА ВДВ Вооруженных сил России выявило и скорректировало огонь артиллерии по бронетехнике украинских боевиков в районе города Орехов в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:05:00+03:00
2025-01-29T05:05:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ Вооруженных сил России выявило и скорректировало огонь артиллерии по бронетехнике украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет БПЛА Supercam S350 Новороссийских десантников ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил передвижение вражеской БМП. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что бронетехника была уничтожена прицельным огнем артиллерии. "Расчет БПЛА Supercam S350 зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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в мире, россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова

ВДВ скорректировали огонь артиллерии по бронетехнике ВСУ в районе Орехова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ Вооруженных сил России выявило и скорректировало огонь артиллерии по бронетехнике украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
"Расчет БПЛА Supercam S350 Новороссийских десантников ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил передвижение вражеской БМП. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников", - рассказали в ведомстве.
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Там отметили, что бронетехника была уничтожена прицельным огнем артиллерии.
"Расчет БПЛА Supercam S350 зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении ведомства.
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