https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996030203.html
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова - РИА Новости, 29.01.2025
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова
Подразделение БПЛА ВДВ Вооруженных сил России выявило и скорректировало огонь артиллерии по бронетехнике украинских боевиков в районе города Орехов в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:05:00+03:00
2025-01-29T05:05:00+03:00
2025-01-29T05:05:00+03:00
в мире
россия
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993070025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b75b0aa2578f1f0000fa3b6e3fbf37a9.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Подразделение БПЛА ВДВ Вооруженных сил России выявило и скорректировало огонь артиллерии по бронетехнике украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Расчет БПЛА Supercam S350 Новороссийских десантников ходе очередного полета на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружил передвижение вражеской БМП. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее огнем ствольной артиллерии Новороссийских десантников", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что бронетехника была уничтожена прицельным огнем артиллерии. "Расчет БПЛА Supercam S350 зафиксировал точное попадание и уничтожение БМП ВСУ с экипажем и десантом внутри, тем самым сорвав ротацию личного состава противника на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993070025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b8bf48687237717c28cecccd8d91aab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Подразделение БПЛА ВДВ скорректировало огонь по бронетехнике ВСУ у Орехова
ВДВ скорректировали огонь артиллерии по бронетехнике ВСУ в районе Орехова