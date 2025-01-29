Рейтинг@Mail.ru
Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:33 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/soglashenie-1996174415.html
Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет
Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет - РИА Новости, 29.01.2025
Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с РЖД на предстоящие пять лет, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:33:00+03:00
2025-01-29T17:33:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
ржд
куйбышевская железная дорога
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:92:3017:1789_1920x0_80_0_0_66825cc7f77371c3c9696825588aff88.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с РЖД на предстоящие пять лет, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Вячеславом Дмитриевым. Стороны обсудили итоги работы подразделения в республике и планы на ближайшую перспективу. "На встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и ОАО "Российские железные дороги" на 2025-2029 годы. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие и повышение эффективности работы транспортного комплекса региона, обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и рост производственного потенциала субъекта", - говорится в сообщении. Здунов подчеркнул налаженное тесное взаимодействие между регионом и компанией. "По определенным направлениям нам предстоит реализовать новые проекты уже в ближайшее время. Прежде всего, они касаются безопасности железнодорожных сообщений и людей. Также в Рузаевке наращиваются объемы инвестиций в рамках крупного проекта по грузовым перевозкам", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии. Начальник Куйбышевской железной дороги рассказал об основных итогах работы железной дороги в Мордовии, отметив, что пассажирским транспортом в прошлом году перевезено почти 927 тысяч человек. Существенно увеличился объем пригородных перевозок – почти на 24%. Эту сеть планируется расширять еще по двум направлениям. Объем грузовых перевозок вырос более чем на 18%. Почти на 13% увеличились инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий. Было отмечено, что особое значение для компании имеет социальная повестка. Почти 2700 жителей Мордовии трудятся в структуре РЖД. Фиксируется поступательный рост средней заработной платы, созданы современные условия для оказания сотрудникам квалифицированной медицинской помощи.
https://ria.ru/20250129/chernyshenko-1996172899.html
https://ria.ru/20250117/mordoviya-1994149966.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0130249e07f2f72cfd8b7482c656b937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, ржд, куйбышевская железная дорога, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, РЖД, Куйбышевская железная дорога, Республика Мордовия
Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет

Власти Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве с РЖД на предстоящие 5 лет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с РЖД на предстоящие пять лет, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Вячеславом Дмитриевым. Стороны обсудили итоги работы подразделения в республике и планы на ближайшую перспективу.
Вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Чернышенко дал высокую оценку работе Мордовии с научным сообществом
Вчера, 17:25
"На встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и ОАО "Российские железные дороги" на 2025-2029 годы. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие и повышение эффективности работы транспортного комплекса региона, обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и рост производственного потенциала субъекта", - говорится в сообщении.
Здунов подчеркнул налаженное тесное взаимодействие между регионом и компанией. "По определенным направлениям нам предстоит реализовать новые проекты уже в ближайшее время. Прежде всего, они касаются безопасности железнодорожных сообщений и людей. Также в Рузаевке наращиваются объемы инвестиций в рамках крупного проекта по грузовым перевозкам", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
Начальник Куйбышевской железной дороги рассказал об основных итогах работы железной дороги в Мордовии, отметив, что пассажирским транспортом в прошлом году перевезено почти 927 тысяч человек. Существенно увеличился объем пригородных перевозок – почти на 24%. Эту сеть планируется расширять еще по двум направлениям. Объем грузовых перевозок вырос более чем на 18%. Почти на 13% увеличились инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий.
Было отмечено, что особое значение для компании имеет социальная повестка. Почти 2700 жителей Мордовии трудятся в структуре РЖД. Фиксируется поступательный рост средней заработной платы, созданы современные условия для оказания сотрудникам квалифицированной медицинской помощи.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Федеральный центр развития биотехнологий открыли в Мордовии
17 января, 11:32
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРЖДКуйбышевская железная дорогаРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала