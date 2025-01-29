https://ria.ru/20250129/soglashenie-1996174415.html

Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет

Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет - РИА Новости, 29.01.2025

Мордовия и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет

Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с РЖД на предстоящие пять лет, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:33:00+03:00

2025-01-29T17:33:00+03:00

2025-01-29T17:33:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

ржд

куйбышевская железная дорога

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:92:3017:1789_1920x0_80_0_0_66825cc7f77371c3c9696825588aff88.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с РЖД на предстоящие пять лет, сообщает пресс-служба главы региона. Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Вячеславом Дмитриевым. Стороны обсудили итоги работы подразделения в республике и планы на ближайшую перспективу. "На встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и ОАО "Российские железные дороги" на 2025-2029 годы. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие и повышение эффективности работы транспортного комплекса региона, обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и рост производственного потенциала субъекта", - говорится в сообщении. Здунов подчеркнул налаженное тесное взаимодействие между регионом и компанией. "По определенным направлениям нам предстоит реализовать новые проекты уже в ближайшее время. Прежде всего, они касаются безопасности железнодорожных сообщений и людей. Также в Рузаевке наращиваются объемы инвестиций в рамках крупного проекта по грузовым перевозкам", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии. Начальник Куйбышевской железной дороги рассказал об основных итогах работы железной дороги в Мордовии, отметив, что пассажирским транспортом в прошлом году перевезено почти 927 тысяч человек. Существенно увеличился объем пригородных перевозок – почти на 24%. Эту сеть планируется расширять еще по двум направлениям. Объем грузовых перевозок вырос более чем на 18%. Почти на 13% увеличились инвестиции в развитие инфраструктуры и технологий. Было отмечено, что особое значение для компании имеет социальная повестка. Почти 2700 жителей Мордовии трудятся в структуре РЖД. Фиксируется поступательный рост средней заработной платы, созданы современные условия для оказания сотрудникам квалифицированной медицинской помощи.

https://ria.ru/20250129/chernyshenko-1996172899.html

https://ria.ru/20250117/mordoviya-1994149966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, ржд, куйбышевская железная дорога, республика мордовия