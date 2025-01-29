https://ria.ru/20250129/slutskij-1996095817.html

Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена

Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена - РИА Новости, 29.01.2025

Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым осудить действия команды экс-президента США Джо Байдена за урон, нанесенный... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:23:00+03:00

2025-01-29T13:23:00+03:00

2025-01-29T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым осудить действия команды экс-президента США Джо Байдена за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" президента РФ Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием". "Информация Такера Карлсона о преступлениях, по сути, администрации Байдена, как и расследование Сеймура Херша, должны стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества. Пора осудить "по совокупности" действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, в своей прощальной речи Байден фактически признал ответственность за то, что мир оказался на грани ядерной войны. "До этого его администрация спровоцировала конфликт на Украине, выступила бенефициаром (с большой долей вероятности и заказчиком) теракта по подрыву трубопровода "Северный поток", подливала масла в ближневосточный конфликт и, как заявил Такер Карлсон (наверняка не без серьезных оснований), планировала покушение на президента России… Согласен с председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным, нужно жестко поставить вопрос об ответственности за все преступные деяния под руководством уверовавших в свою полную безнаказанность Байдена-Блинкена", - добавил депутат. Слуцкий считает, что человечество необходимо обеспечить надежной системой противодействия проявлениям подобной "исключительности" и гегемонии, неоколониализма и неофашизма.

https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html

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в мире, сша, россия, украина, леонид слуцкий (политик), джо байден, такер карлсон, госдума рф, северный поток