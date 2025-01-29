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Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена - РИА Новости, 29.01.2025
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13:23 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/slutskij-1996095817.html
Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена
Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена - РИА Новости, 29.01.2025
Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым осудить действия команды экс-президента США Джо Байдена за урон, нанесенный... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:23:00+03:00
2025-01-29T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым осудить действия команды экс-президента США Джо Байдена за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" президента РФ Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием". "Информация Такера Карлсона о преступлениях, по сути, администрации Байдена, как и расследование Сеймура Херша, должны стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества. Пора осудить "по совокупности" действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, в своей прощальной речи Байден фактически признал ответственность за то, что мир оказался на грани ядерной войны. "До этого его администрация спровоцировала конфликт на Украине, выступила бенефициаром (с большой долей вероятности и заказчиком) теракта по подрыву трубопровода "Северный поток", подливала масла в ближневосточный конфликт и, как заявил Такер Карлсон (наверняка не без серьезных оснований), планировала покушение на президента России… Согласен с председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным, нужно жестко поставить вопрос об ответственности за все преступные деяния под руководством уверовавших в свою полную безнаказанность Байдена-Блинкена", - добавил депутат. Слуцкий считает, что человечество необходимо обеспечить надежной системой противодействия проявлениям подобной "исключительности" и гегемонии, неоколониализма и неофашизма.
https://ria.ru/20250129/volodin-1996033181.html
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в мире, сша, россия, украина, леонид слуцкий (политик), джо байден, такер карлсон, госдума рф, северный поток
В мире, США, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, Такер Карлсон, Госдума РФ, Северный поток
Слуцкий призвал осудить действия команды Байдена

Слуцкий: надо осудить действия команды Байдена за ущерб глобальной безопасности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым осудить действия команды экс-президента США Джо Байдена за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" президента РФ Владимира Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
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"Информация Такера Карлсона о преступлениях, по сути, администрации Байдена, как и расследование Сеймура Херша, должны стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества. Пора осудить "по совокупности" действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению Слуцкого, в своей прощальной речи Байден фактически признал ответственность за то, что мир оказался на грани ядерной войны.
"До этого его администрация спровоцировала конфликт на Украине, выступила бенефициаром (с большой долей вероятности и заказчиком) теракта по подрыву трубопровода "Северный поток", подливала масла в ближневосточный конфликт и, как заявил Такер Карлсон (наверняка не без серьезных оснований), планировала покушение на президента России… Согласен с председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным, нужно жестко поставить вопрос об ответственности за все преступные деяния под руководством уверовавших в свою полную безнаказанность Байдена-Блинкена", - добавил депутат.
Слуцкий считает, что человечество необходимо обеспечить надежной системой противодействия проявлениям подобной "исключительности" и гегемонии, неоколониализма и неофашизма.
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