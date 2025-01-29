https://ria.ru/20250129/organizatsiya-1996138289.html
ГП признала деятельность организации из Нидерландов нежелательной в России
ГП признала деятельность организации из Нидерландов нежелательной в России - РИА Новости, 29.01.2025
ГП признала деятельность организации из Нидерландов нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:12:00+03:00
2025-01-29T16:12:00+03:00
2025-01-29T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки признала деятельность международной организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine (Королевство Нидерландов) нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что организация создана под эгидой Совета Европы, штаб-квартира находится в Гааге. Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности России, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки. На сайте организации размещаются материалы, в которых оспаривается принадлежность к России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Публикуются статьи, дискредитирующие внешнюю политику РФ, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО. Высказывается необходимость поддержки киевского режима, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250128/npo-1995962006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, луганская народная республика, совет европы, нидерланды
В мире, Россия, Гаага, Луганская Народная Республика, Совет Европы, Нидерланды
ГП признала деятельность организации из Нидерландов нежелательной в России
ГП признала работу реестра Register of Damage for Ukraine нежелательной в России