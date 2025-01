https://ria.ru/20250129/organizatsiya-1996138289.html

ГП признала деятельность организации из Нидерландов нежелательной в России

2025-01-29T16:12:00+03:00

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам проверки признала деятельность международной организации Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine (Королевство Нидерландов) нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что организация создана под эгидой Совета Европы, штаб-квартира находится в Гааге. Ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности России, подрыв экономических основ государства, дестабилизацию социально-политической обстановки. На сайте организации размещаются материалы, в которых оспаривается принадлежность к России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Публикуются статьи, дискредитирующие внешнюю политику РФ, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО. Высказывается необходимость поддержки киевского режима, отмечается в релизе.

Ольга Фомченкова

