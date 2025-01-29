https://ria.ru/20250129/mumindzhanov-1996055075.html

СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова

СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова - РИА Новости, 29.01.2025

СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова

Завершено следствие по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:59:00+03:00

2025-01-29T09:59:00+03:00

2025-01-29T09:59:00+03:00

происшествия

россия

валерий муминджанов

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Завершено следствие по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гооборонзаказа, сообщает СК РФ. На прошлой неделе о завершении следственных действий РИА Новости сообщила адвокат Муминджанова Карина Лубенец - защита уже заканчивает ознакомление с материалами дела. "Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в Telegram-канале ведомства. СК установил, что в 2017-2023 годах Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ВС РФ, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Тогда Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за обеспечение армии вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере на сумму свыше 20 миллионов рублей. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки", - добавили в СК. Муминджанов вину не признает. Генерала арестовали в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)