Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mumindzhanov-1996055075.html
СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова
СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова - РИА Новости, 29.01.2025
СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова
Завершено следствие по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:59:00+03:00
2025-01-29T09:59:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970344696_0:124:3022:1823_1920x0_80_0_0_9789778a4cd2f853c2eba999bc2b1c18.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Завершено следствие по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гооборонзаказа, сообщает СК РФ. На прошлой неделе о завершении следственных действий РИА Новости сообщила адвокат Муминджанова Карина Лубенец - защита уже заканчивает ознакомление с материалами дела. "Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в Telegram-канале ведомства. СК установил, что в 2017-2023 годах Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ВС РФ, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Тогда Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за обеспечение армии вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере на сумму свыше 20 миллионов рублей. "В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки", - добавили в СК. Муминджанов вину не признает. Генерала арестовали в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970344696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a493829150803bf697784257c6a2a51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
СК сообщил о завершении следствия по делу генерала Муминджанова

Завершено следствие по делу замкомандующего Ленинградским ВО по МТС Муминджанова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Завершено следствие по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гооборонзаказа, сообщает СК РФ.
На прошлой неделе о завершении следственных действий РИА Новости сообщила адвокат Муминджанова Карина Лубенец - защита уже заканчивает ознакомление с материалами дела.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля 2024, 12:43
"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа", - говорится в Telegram-канале ведомства.
СК установил, что в 2017-2023 годах Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах ВС РФ, в том числе на территорию проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Тогда Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за обеспечение армии вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере на сумму свыше 20 миллионов рублей.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки", - добавили в СК.
Муминджанов вину не признает. Генерала арестовали в сентябре 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая 2024, 08:00
 
ПроисшествияРоссияВалерий МуминджановСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала