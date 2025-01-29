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Биография Павла Малкова - РИА Новости, 29.01.2025
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00:24 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/malkov-1995699708.html
Биография Павла Малкова
Биография Павла Малкова - РИА Новости, 29.01.2025
Биография Павла Малкова
Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:24:00+03:00
2025-01-29T00:24:00+03:00
справки
биографии
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павел малков
единая россия
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Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове.В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина (ныне Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС) по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2008-2009 годах прошел обучение в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, РАНХиГС) по программе MBA, специализация "информационный менеджмент".Прошел также обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы управления РАНХиГС ("Школа губернаторов"). В 2001-2003 годах работал в коммерческих организациях.С 2003 по 2006 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области.С 2006 по 2009 год был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области.В 2009-2010 годах являлся заместителем директора промышленного предприятия ЭПО "Сигнал".С 2010 по 2012 год – глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра правительства Саратовской области.В 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.В 2012-2017 годах – заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.В 2017-2018 годы занимал должность директора департамента государственного управления Министерства экономического развития РФ.С 2018 по май 2022 года занимал должность руководителя Федеральной службы государственной статистики.10 мая 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Павла Малкова кандидатом от партии на выборах главы региона. По итогам голосования на выборах главы Рязанской области, прошедшего 9-11 сентября 2022 года, Павел Малков набрал 84,55% голосов избирателей. 21 сентября 2022 года он вступил в должность губернатора Рязанской области.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Член президиума Государственного совета РФ, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".Секретарь Рязанского регионального отделения "Единой России".Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018), Орденом Дружбы (2023) и орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2024). Женат, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, биографии, рязанская область, павел малков, единая россия
Справки, Биографии, Рязанская область, Павел Малков, Единая Россия

Биография Павла Малкова

© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Губернатор Рязанской области Павел Малков . Архивное фото
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Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове.
В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина (ныне Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС) по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2008-2009 годах прошел обучение в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, РАНХиГС) по программе MBA, специализация "информационный менеджмент".
Прошел также обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы управления РАНХиГС ("Школа губернаторов").
В 2001-2003 годах работал в коммерческих организациях.
С 2003 по 2006 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области.
С 2006 по 2009 год был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области.
В 2009-2010 годах являлся заместителем директора промышленного предприятия ЭПО "Сигнал".
С 2010 по 2012 год – глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра правительства Саратовской области.
В 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.
В 2012-2017 годах – заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.
В 2017-2018 годы занимал должность директора департамента государственного управления Министерства экономического развития РФ.
С 2018 по май 2022 года занимал должность руководителя Федеральной службы государственной статистики.
10 мая 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.
В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Павла Малкова кандидатом от партии на выборах главы региона.
По итогам голосования на выборах главы Рязанской области, прошедшего 9-11 сентября 2022 года, Павел Малков набрал 84,55% голосов избирателей. 21 сентября 2022 года он вступил в должность губернатора Рязанской области.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Член президиума Государственного совета РФ, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика".
Секретарь Рязанского регионального отделения "Единой России".
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018), Орденом Дружбы (2023) и орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2024).
Женат, воспитывает двоих детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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