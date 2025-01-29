https://ria.ru/20250129/krym-1996104941.html

Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму

Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму - РИА Новости, 29.01.2025

Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму

В Крыму бесплатные земельные участки уже получили свыше 2,5 тысячи участников специальной военной операции, сообщил глава парламента республики Владимир... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:00:00+03:00

2025-01-29T14:00:00+03:00

2025-01-29T14:20:00+03:00

политика

ленинский район

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В Крыму бесплатные земельные участки уже получили свыше 2,5 тысячи участников специальной военной операции, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. "На сегодняшний день в собственность участников СВО уже передано 2548 участков, в том числе в 2024 году — 1633 участка", - написал Константинов в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, на данный момент сформировано 4419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов. "На стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков). Профильными ведомствами ведётся работа по подведению коммуникаций к массивам", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20240316/otdykh-1933410982.html

ленинский район

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политика, ленинский район, владимир константинов