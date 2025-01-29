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Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму - РИА Новости, 29.01.2025
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14:00 29.01.2025 (обновлено: 14:20 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/krym-1996104941.html
Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму
Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму - РИА Новости, 29.01.2025
Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму
В Крыму бесплатные земельные участки уже получили свыше 2,5 тысячи участников специальной военной операции, сообщил глава парламента республики Владимир... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:00:00+03:00
2025-01-29T14:20:00+03:00
политика
ленинский район
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В Крыму бесплатные земельные участки уже получили свыше 2,5 тысячи участников специальной военной операции, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. "На сегодняшний день в собственность участников СВО уже передано 2548 участков, в том числе в 2024 году — 1633 участка", - написал Константинов в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, на данный момент сформировано 4419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов. "На стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков). Профильными ведомствами ведётся работа по подведению коммуникаций к массивам", - подчеркнул Константинов.
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политика, ленинский район, владимир константинов
Политика, Ленинский район, Владимир Константинов
Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму

Свыше 2,5 тысячи участников СВО получили бесплатные земельные участки в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В Крыму бесплатные земельные участки уже получили свыше 2,5 тысячи участников специальной военной операции, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"На сегодняшний день в собственность участников СВО уже передано 2548 участков, в том числе в 2024 году — 1633 участка", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, на данный момент сформировано 4419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов.
"На стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков). Профильными ведомствами ведётся работа по подведению коммуникаций к массивам", - подчеркнул Константинов.
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ПолитикаЛенинский районВладимир Константинов
 
 
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