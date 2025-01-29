https://ria.ru/20250129/grossi-1996194360.html
Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС
Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС - РИА Новости, 29.01.2025
Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в начале февраля, встретиться с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:03:00+03:00
2025-01-29T19:03:00+03:00
2025-01-29T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в начале февраля, встретиться с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым по теме Запорожской АЭС, сообщил источник РИА Новости."Собирается. В "Росатом". По Запорожской АЭС. Вроде как 6-7 февраля, но может и поменять", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что в планах Гросси встреча с Алексеем Лихачевым."На станцию он (гендиректор МАГАТЭ - ред.) не поедет", - добавил источник.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html
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магатэ, энергодар, европа, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия
МАГАТЭ, Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Россия
Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси пока не планирует посещение ЗАЭС