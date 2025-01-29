https://ria.ru/20250129/grossi-1996194360.html

Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС

Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС - РИА Новости, 29.01.2025

Гросси пока не планирует посещать ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в начале февраля, встретиться с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым по... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:03:00+03:00

2025-01-29T19:03:00+03:00

2025-01-29T19:09:00+03:00

магатэ

энергодар

европа

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в начале февраля, встретиться с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым по теме Запорожской АЭС, сообщил источник РИА Новости."Собирается. В "Росатом". По Запорожской АЭС. Вроде как 6-7 февраля, но может и поменять", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что в планах Гросси встреча с Алексеем Лихачевым."На станцию он (гендиректор МАГАТЭ - ред.) не поедет", - добавил источник.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html

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магатэ, энергодар, европа, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия