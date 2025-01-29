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ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 29.01.2025
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ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР
ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025
ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР
Минобороны России показало, как военнослужащие подняли российский флаг над Новоелизаветовкой в ДНР. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:03:00+03:00
2025-01-29T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минобороны России показало, как военнослужащие подняли российский флаг над Новоелизаветовкой в ДНР. Минобороны РФ в сводке за 29 января заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донбассе. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт", - говорится в сообщении. На кадрах видно, как военнослужащие устанавливают российский флаг на крыше одного из домов.
донецкая народная республика
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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Новоелизаветовка в ДНР
Минобороны России показало, как над Новоелизаветовкой в ДНР, об освобождении которой сообщалось сегодня, подняли российский флаг.
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донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР

Минобороны показало водружение российского флага над Новоелизаветовкой в ДНР

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минобороны России показало, как военнослужащие подняли российский флаг над Новоелизаветовкой в ДНР.
Минобороны РФ в сводке за 29 января заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донбассе.
"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как военнослужащие устанавливают российский флаг на крыше одного из домов.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоелизаветовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новоелизаветовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоелизаветовка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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