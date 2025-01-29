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ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР

ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025

ВС России установили триколор над освобожденной Новоелизаветовкой в ДНР

Минобороны России показало, как военнослужащие подняли российский флаг над Новоелизаветовкой в ДНР. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:03:00+03:00

2025-01-29T14:03:00+03:00

2025-01-29T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минобороны России показало, как военнослужащие подняли российский флаг над Новоелизаветовкой в ДНР. Минобороны РФ в сводке за 29 января заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донбассе. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки используя ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. В дальнейшем штурмовики зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ и освободили оккупированный населенный пункт", - говорится в сообщении. На кадрах видно, как военнослужащие устанавливают российский флаг на крыше одного из домов.

донецкая народная республика

донбасс

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг в освобожденном населенном пункте Новоелизаветовка в ДНР Минобороны России показало, как над Новоелизаветовкой в ДНР, об освобождении которой сообщалось сегодня, подняли российский флаг. 2025-01-29T14:03 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, россия