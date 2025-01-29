Мишустин назначил нового директора Курчатовского института
Мишустин назначил Юлию Дьякову новым директором Курчатовского института
© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкПервый заместитель директора центра по науке НИЦ "Курчатовский институт" Юлия Дьякова
© Фотохост Конгресса молодых ученых
Первый заместитель директора центра по науке НИЦ "Курчатовский институт" Юлия Дьякова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Юлии Дьяковой новым директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", сообщили в правительстве.
"Новым директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет назначена Юлия Дьякова", — говорится в релизе.
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До этого директором института был Марат Камболов, занимавший эту должность с сентября 2021 года.
Юлия Дьякова родилась в 1985 году. По образованию инженер-физик, доктор физико-математических наук. Работает в Курчатовском институте с 2017 года. В 2018-м стала заместителем директора по научной работе, а в 2021 — первым заместителем директора по науке.
Курчатовский институт, организованный 12 апреля 1943 года для создания советского ядерного оружия, стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудникам удалось решить многие актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году институт получил статус Национального исследовательского центра. Сегодня это один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
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Под эгидой Курчатовского института объединена значительная часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, биологии и генетики, а также информационных технологий.
В феврале 2023-го правительство утвердило программу деятельности Курчатовского института до 2027 года. В числе главных целей и задач: развитие перспективных технологий, в том числе в атомной энергетике и в области создания новых материалов, формирование технологической базы для достижения Россией лидерства по приоритетным направлениям научно-технологического развития, создание сети исследовательских установок класса "мегасайенс", исследования в области генетики и биотехнологий. Значительное внимание в программе уделено образовательным инициативам.
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