https://ria.ru/20250128/voennye-1995964798.html

Украинские военные призвали отправить на фронт сыновей депутатов

Украинские военные призвали отправить на фронт сыновей депутатов - РИА Новости, 28.01.2025

Украинские военные призвали отправить на фронт сыновей депутатов

Недовольство властями Украины растет среди находящихся на передовой украинских военных, которые считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:30:00+03:00

2025-01-28T17:30:00+03:00

2025-01-28T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Недовольство властями Украины растет среди находящихся на передовой украинских военных, которые считают, что конфликт закончился бы быстрее, если бы на фронт отправили сыновей депутатов, передает эстонская телерадиокомпания ERR. "На передовой растет недовольство политиками, которые много говорят о победе, но мало что делают для ее достижения", - сообщает ERR, поговорившая с украинскими военными. Как заявил военный по имени Юрий, который вступил в ряды ВСУ в возрасте 20 лет в 2014 году, на фронт надо послать как представителей силовых ведомств, так и детей депутатов. Тогда, по его мнению, конфликт закончится быстрее. "У нас достаточно полицейских. У нас есть сотрудники военкоматов. Есть и сыновья парламентариев. Пусть все приедут сюда! Тогда война закончится не через год, а через полгода", - заявил он. Военный также прокомментировал вопрос снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, отметив, что "таким молодым людям не место на поле боя". Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250124/mobilizatsiya-1995240470.html

https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html

https://ria.ru/20250128/dezertir-1995938336.html

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в мире, украина, россия, сша, джейк салливан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато