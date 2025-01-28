В Минздраве рассказали о новой опасности электронных сигарет
Минздрав: в электронных сигаретах возможно содержание наркотических средств
Прохожий на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. С помощью электронных сигарет возможно потребление и наркотических веществ, установить, что за жидкость внутри вейпа может только экспертиза, заявил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
"Еще одна опасность электронных сигарет: например, с помощью открытых систем доставки никотина потребляются наркотические средства. И это происходит прямо сейчас. То есть рядом с вами может идти подросток, который будет курить электронные сигареты, и при этом там будет не простая жидкость с никотином, а жидкость, например, с тетрагидроканнабинолом, то есть одним из составляющих конопли. Это реальность", - сказал Зыков на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он отметил, что узнать, что за жидкость в вейпе, можно только с помощью экспертизы, либо какие-то признаки в поведении человека могут указать на это.
Кроме того, согласно последним исследованиям электронные сигареты наносят точно такой же вред сердечно-сосудистой системе, как и обычные сигареты, риски инфаркта и инсульта равнозначны, а заболеваемость легких среди потребителей вейпов даже выше – так, на 75% повышается риск хронической обструктивной болезни легких и более чем на 30% риски астмы, подчеркнул Зыков.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
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