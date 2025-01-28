Рейтинг@Mail.ru
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова" - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/vashington-1995813578.html
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова" - РИА Новости, 28.01.2025
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"
Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:25:00+03:00
2025-01-28T03:25:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Капитолия. "Подозреваемый, утверждавший, что у него нож и "коктейль Молотова", был взят под стражу у Капитолия США днем в понедельник (по местному времени - ред.)", - сообщает телеканал. Как отмечается, подозреваемого задержали у пандуса к южному входу за "незаконную деятельность". Пока неясно, были ли в действительности у подозреваемого с собой те предметы, о которых он говорил.
https://ria.ru/20240309/kapitoliy-1931969069.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"

У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова" и ножом

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Капитолия.
"Подозреваемый, утверждавший, что у него нож и "коктейль Молотова", был взят под стражу у Капитолия США днем в понедельник (по местному времени - ред.)", - сообщает телеканал.
Как отмечается, подозреваемого задержали у пандуса к южному входу за "незаконную деятельность". Пока неясно, были ли в действительности у подозреваемого с собой те предметы, о которых он говорил.
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В здание Капитолия попытался ворваться мужчина с молотком
9 марта 2024, 02:21
 
В миреВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала