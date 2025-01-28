https://ria.ru/20250128/vashington-1995813578.html

У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"

У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова" - РИА Новости, 28.01.2025

У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"

Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:25:00+03:00

2025-01-28T03:25:00+03:00

2025-01-28T03:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Капитолия. "Подозреваемый, утверждавший, что у него нож и "коктейль Молотова", был взят под стражу у Капитолия США днем в понедельник (по местному времени - ред.)", - сообщает телеканал. Как отмечается, подозреваемого задержали у пандуса к южному входу за "незаконную деятельность". Пока неясно, были ли в действительности у подозреваемого с собой те предметы, о которых он говорил.

https://ria.ru/20240309/kapitoliy-1931969069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша