https://ria.ru/20250128/vashington-1995813578.html
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова" - РИА Новости, 28.01.2025
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"
Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:25:00+03:00
2025-01-28T03:25:00+03:00
2025-01-28T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подозреваемый, утверждавший, что у него с собой якобы "коктейль Молотова" и нож, задержан у Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Капитолия. "Подозреваемый, утверждавший, что у него нож и "коктейль Молотова", был взят под стражу у Капитолия США днем в понедельник (по местному времени - ред.)", - сообщает телеканал. Как отмечается, подозреваемого задержали у пандуса к южному входу за "незаконную деятельность". Пока неясно, были ли в действительности у подозреваемого с собой те предметы, о которых он говорил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова"
У Капитолия задержали подозреваемого с якобы "коктейлем Молотова" и ножом